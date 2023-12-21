Успеть за 60 минут: за какое время УК должна убрать снег у вашего подъезда?

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Что касается пересмотрения регламента по уборке снега в связи с жалобами, Михаил Бредихин ответил, что регламент, который действует на территории Белгородской области сегодня, предполагает сокращение времени на расчистку входных групп, пешеходных дорожек, дворовых проездов.
«То, что прозвучало в впоросе, регламент уже предусматривает. Если на федеральном уровне рекомендуется начинать работу в течение четырёх часов после окончания снегопада, то в наших рекомендациях это время сокращено до двух часов для дворовых проездов и до одного часа для пешеходных дорожек. Т.е. управляющие компании должны именно за это время убрать снег. Поэтому регламент уже усовершенствован».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
Также начальник управления жилнадзора согласился, что именно в прошедший снегопад не все компании выполнили указанные предписания, поэтому пообещал белгородцам, что уже в следующий — выполнят все УК. В противном случае будут привлечены к административной ответственности.