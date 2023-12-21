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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

уборка снега

Успеть за 60 минут: за какое время УК должна убрать снег у вашего подъезда?

21 декабря 2023, 13:03
Фото: 1MI
уборка снега

Белгородские УК должны убирать снег на пешеходных дорожках в течение часа

Регламент по уборке снега в Белгородской области предусматривает сокращение времени на расчистку территории, поэтому не нуждается в переработке. Но не все управляющие компании выполняют требования, поэтому им грозит административная ответственность, заверило белгородцев начальство жилнадзора.

Что касается пересмотрения регламента по уборке снега в связи с жалобами, Михаил Бредихин ответил, что регламент, который действует на территории Белгородской области сегодня, предполагает сокращение времени на расчистку входных групп, пешеходных дорожек, дворовых проездов.

«То, что прозвучало в впоросе, регламент уже предусматривает. Если на федеральном уровне рекомендуется начинать работу в течение четырёх часов после окончания снегопада, то в наших рекомендациях это время сокращено до двух часов для дворовых проездов и до одного часа для пешеходных дорожек. Т.е. управляющие компании должны именно за это время убрать снег. Поэтому регламент уже усовершенствован».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области

Также начальник управления жилнадзора согласился, что именно в прошедший снегопад не все компании выполнили указанные предписания, поэтому пообещал белгородцам, что уже в следующий — выполнят все УК. В противном случае будут привлечены к административной ответственности.

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#Город#Общество#Белгородская область#Административная ответственность#Управляющие компании#Новости Белгорода#Регламент#Уборка снега#Белгород#Татьяна Лукащева#Госжилнадзор#Жилнадзор#Пешеходные дорожки
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