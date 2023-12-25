Жители Белгорода и Старого Оскола оставили больше всего жалоб на уборку снега

Больше всего проблем с уборкой снега в Белгороде и Старом Осколе. В ходе оперсовещания стало известно, что заместитель губернатора Сергей Довгалюк провёл встречу в Старом Осколе, чтобы узнать, почему поступает такое количество жалоб.