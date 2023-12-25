Жители Белгорода и Старого Оскола оставили больше всего жалоб на уборку снега

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По словам губернатора, за счёт областных средств для муниципалитетов закупили технику для уборки снега, но качество работ в этом направлении не улучшилось.
Понимаю, что раньше не было такой системы обратной связи и людям некуда было пожаловаться. Но качество работы по уборке снега, посыпке льда, работа с управляющей компанией в период снегопадов и по окончанию желает быть лучше.
Вячеслав Гладков
Больше всего проблем с уборкой снега в Белгороде и Старом Осколе. В ходе оперсовещания стало известно, что заместитель губернатора Сергей Довгалюк провёл встречу в Старом Осколе, чтобы узнать, почему поступает такое количество жалоб.
Основная проблема — это отсутствие взаимодействия между муниципальной властью и управляющими компаниями. Эти вопросы и были озвучены. Нет возможности хранения малой механизации, отсутствие помощи в плане вывоза снега и т. д. В целом управляющие компании боевые и очень сплочённые. Меры проговорили. В следующем году муниципальная власть предоставить помещения для хранения зимнего инвентаря. Эти проблемы решаемы.
Сергей Довгалюк
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, означает ли это, что муниципалитет не занимался вопросом. На претензию ответил руководитель горокруга Андрей Чесноков.
Со всеми управляющими компаниями перед началом осенне-зимнего периода совещания установочные были проведены. Соответствующие поручения по взаимодействию управлению жизнеобеспечения и управляющим компаниям были даны. Протоколы имеются. Действительно, мы говорим о низкой обратной связи и её качестве с управляющими компаниями, потому что ряд проблем, которые были озвучены перед Сергеем Владимировичем (Довгалюком — прим.ред.) на самом деле решаются в рабочем порядке и официальных заявок в муниципалитет не поступало. Мы увидели, что наши механизмы взаимодействия на сегодняшний день требуют доработки.
Андрей Чесноков
Гладков отметил, что результативность работ не определяется в кабинетах руководителей. Все подобные совещания должны проводиться во дворах.
Если в кабинетах, то обратной связи никогда не будет. Нужно выходить в самые плохие микрорайоны и дворы, встречаясь с управляющими компаниями, проходить ногами, смотреть проблематику, разговаривать с людьми, тогда появляется шанс, что будут позитивные изменения.
Вячеслав Гладков