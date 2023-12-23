Заключали браки и подвергались обстрелу: как прошла суббота в Белгородской области

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В Белгороде в районе проспекта Б. Хмельницкого возле дома № 145а произошла авария на теплотрассе, сообщили в городской администрации. На месте происшествия начали работу аварийная служба и управляющая компания. Местные власти обратились к жителям и попросили принять данную ситуацию с пониманием, учитывая, что специалисты предпринимали все возможные меры для скорейшего восстановления отопления в доме. По предварительной информации, работы должны были завершить через четыре часа.
В Грайворонском горокруге произошло ЧП. Между населёнными пунктами Совхозный и Горьковский ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост. Как стало известно, в момент атаки на мосте проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пострадали три человека, которые были на рабочем месте в этот момент. Помощь пострадавшим оказали бригады скорой помощи, которые доставили их в горбольницу №2 Белгорода. Среди пострадавших один мужчина находится в тяжёлом состоянии с ранениями рук и ног, в то время как двое — в состоянии средней степени тяжести.
В этом же муниципалитете под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка. Среди мирных жителей пострадавших нет. Но повреждения есть в трёх частных домах. В одном доме пробита крыша, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.
23 декабря 2023 года в регионе произошёл настоящий бум свадеб. Сегодня брак заключили 156 пар. Согласно статистике, лидером по числу запланированных браков в регионе оставался Белгород. В областном центре расписались 34 пары. На втором месте находится Старооскольский городской округ с 24 парами, а затем идут Яковлевский с 12 парами и Валуйский с 10 парами, готовыми вступить в брак. Белгородский район немного отстает, в нём зарегистрировали брак 22 пары.