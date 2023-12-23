Заключали браки и подвергались обстрелу: как прошла суббота в Белгородской области

В Грайворонском горокруге произошло ЧП. Между населёнными пунктами Совхозный и Горьковский ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост. Как стало известно, в момент атаки на мосте проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пострадали три человека, которые были на рабочем месте в этот момент. Помощь пострадавшим оказали бригады скорой помощи, которые доставили их в горбольницу №2 Белгорода. Среди пострадавших один мужчина находится в тяжёлом состоянии с ранениями рук и ног, в то время как двое — в состоянии средней степени тяжести.