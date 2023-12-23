В зеркальную дату узами брака свяжут себя больше 150 белгородских пар

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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По информации управления ЗАГС Белгородской области, в зеркальную дату 23.12.2023 в регионе будет настоящий свадебный бум. Сегодня брак заключат 156 пар.
Согласно статистике, лидером по количеству планируемых заключённых браков в регионе остаётся Белгород. В областном центре распишутся 34 пары. На втором месте расположился Старооскольский горокруг с 24 парами, затем последовали Яковлевский с 12 и Валуйский с 10 парами бракосочетающихся. Немного отстает Белгородский район, где зарегистрируют брак 22 пары.
Управление ЗАГСа отмечает, что всё больше влюблённых пар предпочитают выбирать красивое сочетание чисел для своих торжественных событий.
Напомним, ранее стало известно, что будущие жёны участников СВО могут самостоятельно подать заявление в ЗАГС. Если у жениха есть статус участника СВО, то роспись можно оформить всего за день.