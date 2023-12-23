В зеркальную дату узами брака свяжут себя больше 150 белгородских пар

Согласно статистике, лидером по количеству планируемых заключённых браков в регионе остаётся Белгород. В областном центре распишутся 34 пары. На втором месте расположился Старооскольский горокруг с 24 парами, затем последовали Яковлевский с 12 и Валуйский с 10 парами бракосочетающихся. Немного отстает Белгородский район, где зарегистрируют брак 22 пары.