Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

ВСУ атаковали село в Белгородской области

Пробита крыша и выбиты окна: Гладков озвучил последствия обстрела белгородского села

23 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI

ВСУ атаковали село в Белгородской области

Под огнём оказалось село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.
Сюжет
СВО

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, 23 декабря под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Но повреждения зафиксированы в трёх частных домах. В одном доме пробита крыша, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Гладков отметил, что подомовой обход территории продолжается.

В этом же горокруге под атакой оказался мост. Пострадали три человека. Это дорожники, которые проводили ремонтные работы. Людей доставляют в медучреждение в Белгород. Известно, что один человек в тяжёлом состоянии.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: повреждена линия электропередачи
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую областьДевять домов белгородцев и сельхозпредприятие пострадали при атаках ВСУПоследствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей
#Белгородская область#Дом#Крыша#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
Сегодня, 12:08
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Вчера, 10:19
В Белгородской области с неба падали «деньги»? Журналист рассказал о событиях в 60-х
Сегодня, 08:15
Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины
Вчера, 14:27
В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»
Сегодня, 10:23
В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й
Сегодня, 06:59