Пробита крыша и выбиты окна: Гладков озвучил последствия обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, 23 декабря под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Но повреждения зафиксированы в трёх частных домах. В одном доме пробита крыша, ещё в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Гладков отметил, что подомовой обход территории продолжается.
В этом же горокруге под атакой оказался мост. Пострадали три человека. Это дорожники, которые проводили ремонтные работы. Людей доставляют в медучреждение в Белгород. Известно, что один человек в тяжёлом состоянии.