Уголовное дело против экс-замгубернатора и нечищеные белгородские дороги: итоги дня

Как выяснилось, жаловалась оскольчанка и на «непристойные» названия сетов — «Блаженство» и «Сасаки». На это владелец заведения тоже ответил и добавил, что слово «Сасаки» — японское. Его смысл отличается от русских слов, что не делает его плохим.