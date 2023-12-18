Уголовное дело против экс-замгубернатора и нечищеные белгородские дороги: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
18 декабря стало известно, что против экс-замгубернатора Юлии Щедриной возбудили уголовное дело. Об этом пишет «Фонарь». Дело возбудили по статье за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 285.1 УК РФ).
Также предприниматель Андрей Маликов ранее говорил об обысках у Щедриной. Он утверждал, что речь идёт о якобы незаконном расходовании 217 млн рублей, которые выделили на поддержку агропромышленного комплекса.
13 декабря Юлия Щедрина уволилась с поста заместителя губернатора Белгородской области. Об увольнении сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Изначально причины того, почему чиновница покинула пост, не сообщались.
Это стало вторым громким увольнением чиновников за последнее время. 13 декабря Гладков сообщил, что Александр Алексеев покидает должность главы администрации Вейделевского района. Причиной послужили выявленные нарушения законодательства со стороны экс-главы района. Ситуацию пока изучают правоохранительные органы.
Проблемы из-за непогоды в Белгороде продолжаются. Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал во время оперсовещания правительства, что представители министерства и мэрии выборочно проехались по местам, на которые жаловались горожане. Речь идёт о гололёде и неубранных дворах. Доводы белгородцев, по словам чиновника, подтвердились.
Мэр города Валентин Демидов объяснил, что на ситуацию влияют сложные погодные условия, а также управляющие компании. Не все своевременно выполнили полученные предписания. Кроме того, город запросил дополнительную технику. Пока предприятия не справляются, заключил градоначальник.
Губернатор Вячеслав Гладков предложил поделить Белгород по секторам и упростить этим уборку снега. Глава региона поручил городским властям усилить контроль за качеством работ. Он добавил, что в ином случае город «захлебнётся в травмах». Кроме того, Гладков добавил, что динамика жалоб должна сокращаться.
В суши-баре в Старом Осколе прокомментировали ситуацию с «триколорными» салфетками. Заведение решило не отказываться от белых, синих и красных салфеток. Изначально на выбор цвета пожаловалась местная жительница, которая возмутилась, что «хозяин заведения предлагает вытирать руки об российский флаг».
Владелец суши-бара отметил, что из этих цветов можно составить несколько триколоров. Текущая ситуация, по его словам, это «стечение обстоятельств и определённая точка зрения».
Как выяснилось, жаловалась оскольчанка и на «непристойные» названия сетов — «Блаженство» и «Сасаки». На это владелец заведения тоже ответил и добавил, что слово «Сасаки» — японское. Его смысл отличается от русских слов, что не делает его плохим.