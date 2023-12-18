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Белгород получит дополнительную технику для уборки снега

«Нечищено от слова совсем». УК Белгорода не справляются с уборкой снега на улицах

18 декабря 2023, 06:59
Фото: 1MI

Белгород получит дополнительную технику для уборки снега

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области замгубернатора Сергей Довгалюк и мэр Белгорода Валентин Демидов доложили Гладкову о ситуации с уборкой снега в городе. По словам чиновников, управляющие компании не справляются с работой, но ситуацию пообещали исправить.
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ЖКХ

Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал, что по поручению Вячеслава Гладкова представители министерства и мэрии Белгорода выборочно проехали по местам, упомянутых в жалобах жителей — удалось посетить шесть адресов. Основная тематика сообщений — гололёд и неубранные дворы.

По словам Довгалюка, обоснованность жалоб везде подтвердилась. Так, на Народном бульваре в одном из домов не были очищены ступеньки — их даже не посыпали солью. По итогу управляющей компании был выписан штраф.

Видно низкое качество работы управляющих компаний и отсутствие контроля. Слышим одни и те же разговоры: «Мало средств, никто работать не хочет». Но это совсем не оправдывает ситуацию, я считаю. Ну и, конечно, есть претензии и к УБГБ: мы проехали по городу и увидели, что некоторые остановки вообще не были почищены. Но самое главное — тротуары с лестницами и пандусами. Жалобы инвалидов оправданы: там не чищено от слова совсем.
Сергей Довгалюк

По остальным адресам чиновники проехали позже, поэтому, вероятно, УК успели отреагировать и обработать дорожки. Министр отметил, что ситуацию частично спасла плюсовая температура. Гладков сделал акцент на том, что жалобы жителей подтверждаются, и потребовал комментарий мэра Валентина Демидова.

У нас на самом деле сложные погодные условия: обледенение одномоментное по всему городу. Основные проблемы — тротуары и управляющие компании. Управы в пятницу обошли город, выдали управляющим компаниям 175 предписаний. К сожалению, не все своевременно их выполнили. По каждому составляется административные протокол. Что касается Белгорблагоустройства и тротуаров, то необходимо больше техники: заключили 10 допсоглашений, поэтому уже с этой недели будет дополнительно 12 единиц техники.
Валентин Демидов

Мэр Белгорода заверил, что ситуация должна улучшиться, а пока же в одномоментное обледенение «к сожалению, не справляются предприятия».

Гладков посоветовал поделить Белгород на сектора, назначить на каждый заместителя и взять таким образом обработку тротуаров и дорожек под контроль.

Если не будем качественно убираться, то мы захлебнёмся в травмах.
Вячеслав Гладков
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