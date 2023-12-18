Бывший заместитель Гладкова попала под уголовное дело?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:49
Против экс-замгубернатора Юлии Щедриной возбудили уголовное дело. Об этом утром 18 декабря сообщило издание «Фонарь».
По информации СМИ, уголовное дело против Щедриной возбудили по статье за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 285.1 УК РФ).
Предприниматель Андрей Маликов ранее сообщал, что ФСБ и СК провели обыск у бывшего замгубернатора. По его словам, речь идёт о якобы незаконном расходовании 217 млн рублей, выделенных на поддержку АПК.
Об увольнении Юлии Щедриной стало известно 13 декабря. Официальная причина не называлась. По словам экс-замгубернатора, она уволилась по собственному желанию.
В то же время некоторые источники предполагали, что уход Щедриной может быть связан с разбирательствами между «Русагро» и представителями «Агро-Белогорья».