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Published Сегодня, 06:44

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Юлия Щедрина

Бывший заместитель Гладкова попала под уголовное дело?

18 декабря 2023, 06:44
Фото: страница Юлии Щедриной в соцсети
Юлия Щедрина

«Фонарь»: против экс-замгубернатора Щедриной возбудили уголовное дело

По информации издания, дело против Юлии Щедриной возбудили за нецелевое расходование бюджетных средств. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Против экс-замгубернатора Юлии Щедриной возбудили уголовное дело. Об этом утром 18 декабря сообщило издание «Фонарь».

По информации СМИ, уголовное дело против Щедриной возбудили по статье за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 285.1 УК РФ).

Предприниматель Андрей Маликов ранее сообщал, что ФСБ и СК провели обыск у бывшего замгубернатора. По его словам, речь идёт о якобы незаконном расходовании 217 млн рублей, выделенных на поддержку АПК.

Об увольнении Юлии Щедриной стало известно 13 декабря. Официальная причина не называлась. По словам экс-замгубернатора, она уволилась по собственному желанию.

В то же время некоторые источники предполагали, что уход Щедриной может быть связан с разбирательствами между «Русагро» и представителями «Агро-Белогорья».

Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
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#Белгородская область#Политика#Уголовное дело#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина#Замгубернатора
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