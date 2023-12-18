«Иначе захлебнёмся в травмах». Гладков предложил меры по уборке Белгорода от снега

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Губернатор Вячеслав Гладков предложил метод контроля за управляющими компаниями, которые, по словам мэра Валентина Демидова, плохо обеспечивают очистку снега и льда.
Делите Белгород на сектора, закрепляйте заместителей. Усиливайте контроль за качеством работы. Независимо от ведомства и полномочий закрепляйте заместителей, которые будут обязаны контролировать уборку города. Если не будем качественно убираться — город захлебнётся в травмах. Особенно для возрастных страшен перелом шейки бедра, когда человек практически становится инвалидом.
Валентин Демидов
Глава региона отметил, что динамика жалоб должна сокращаться. Если будут повторные обращения людей после каждого снегопада с одних и тех же улиц — значит, что качественной работы нет.
Есть нормативы. Они должны соблюдаться.
Валентин Демидов
Также губернатор настоял на том, чтобы не простаивала техника, а водители выходили убирать снег не в марте, когда он уже растаял.