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Published Сегодня, 09:02

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Гладков предложил поделить Белгород на сектора и упростить этим уборку снега

«Иначе захлебнёмся в травмах». Гладков предложил меры по уборке Белгорода от снега

18 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI

Гладков предложил поделить Белгород на сектора и упростить этим уборку снега

Во время оперсовещания с правительством губернатор Вячеслав Гладков предложил поделить Белгород на сектора и упростить этим уборку снега. Сейчас же очистка улиц города вызывает вопросы.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил метод контроля за управляющими компаниями, которые, по словам мэра Валентина Демидова, плохо обеспечивают очистку снега и льда.

Делите Белгород на сектора, закрепляйте заместителей. Усиливайте контроль за качеством работы. Независимо от ведомства и полномочий закрепляйте заместителей, которые будут обязаны контролировать уборку города. Если не будем качественно убираться — город захлебнётся в травмах. Особенно для возрастных страшен перелом шейки бедра, когда человек практически становится инвалидом.
Валентин Демидов

Глава региона отметил, что динамика жалоб должна сокращаться. Если будут повторные обращения людей после каждого снегопада с одних и тех же улиц — значит, что качественной работы нет.

Есть нормативы. Они должны соблюдаться.
Валентин Демидов

Также губернатор настоял на том, чтобы не простаивала техника, а водители выходили убирать снег не в марте, когда он уже растаял.

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#Снег#Управляющие компании#Новости Белгорода#Травмы#Контроль#Уборка снега#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Артем Черненко
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