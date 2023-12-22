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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно

У белгородца нашли автомат, обрез и патроны: их он хранил незаконно

22 декабря 2023, 13:35
Фото: УМВД по Белгородской области
Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно

Белгородец попал под уголовное дело за незаконное хранение оружия

Жителя Белгородского района задержала полиция. За указанное преступление ему грозит до пяти лет колонии. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном УМВД.

Полиция задержала 50-летнего жителя Белгородского района. Правоохранители пресекли незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Сотрудники уголовного розыска нашли у мужчины дома автомат «АКМ — БМ 5302» с магазином с 30 патронами калибра 7,62 мм, предмет, схожий с обрезом ружья «ИЖ-18», а также, предположительно, более 90 мелкокалиберных патронов. Их отправили на исследование. Оружие у фигуранта изъяли.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершённого преступления.

Напомним, ранее ещё одного жителя Белгородского района посадили на два года за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В лесу мужчина нашёл автомат Калашникова и патроны, гранату марки РГД-5. Находки он привёз домой и хранил там, пока их не изъяли полицейские.

Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконноПолиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно
Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконноПолиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно
Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконноПолиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно
Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконноПолиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно
Полиция нашла у белгородца оружие, которое он хранил незаконно
Фото: УМВД по Белгородской области
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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Патроны#Белгород#Наталья Корявых#Автомат#Незаконное хранение оружия#Обрез
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