У белгородца нашли автомат, обрез и патроны: их он хранил незаконно

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Полиция задержала 50-летнего жителя Белгородского района. Правоохранители пресекли незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Сотрудники уголовного розыска нашли у мужчины дома автомат «АКМ — БМ 5302» с магазином с 30 патронами калибра 7,62 мм, предмет, схожий с обрезом ружья «ИЖ-18», а также, предположительно, более 90 мелкокалиберных патронов. Их отправили на исследование. Оружие у фигуранта изъяли.
Против жителя региона возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершённого преступления.
Напомним, ранее ещё одного жителя Белгородского района посадили на два года за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В лесу мужчина нашёл автомат Калашникова и патроны, гранату марки РГД-5. Находки он привёз домой и хранил там, пока их не изъяли полицейские.