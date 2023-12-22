У белгородца нашли автомат, обрез и патроны: их он хранил незаконно

Напомним, ранее ещё одного жителя Белгородского района посадили на два года за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В лесу мужчина нашёл автомат Калашникова и патроны, гранату марки РГД-5. Находки он привёз домой и хранил там, пока их не изъяли полицейские.