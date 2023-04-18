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Белгородец ответил в суде за незаконное хранение гранаты и патронов в помещении НКО

18 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Ручную гранату, взрыватель УЗРГМ-2 и более 30 патронов нашли в помещении некоммерческой организации. Владельца находки признали виновным, ему уже определили наказание, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сюжет
ФСБ

Жителя Алексеевского горокруга признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. Находку обнаружили в помещении некоммерческой организации.

Силовики нашли ручную гранату (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию. Всё перечисленное было пригодно для использования по назначению.

В отношении мужчины возбудили и расследовали дело по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов). Белгородцу назначили исправительные работы. Приговор вступил в силу.

Уголовное дело возбудили и против жителя Валуйского горокруга. Как сообщили в ФСБ, мужчина купил у военнослужащего АК-74М с патронами, а также четыре гранаты. Жителю региона грозит до восьми лет тюрьмы.

Белгородец незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты
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#Анастасия Афанасенко#Оружие#Незаконное хранение#Нко#ФСБ#Граната#Патроны#Происшествия#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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