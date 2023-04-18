Белгородец ответил в суде за незаконное хранение гранаты и патронов в помещении НКО

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Жителя Алексеевского горокруга признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. Находку обнаружили в помещении некоммерческой организации.
Силовики нашли ручную гранату (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию. Всё перечисленное было пригодно для использования по назначению.
В отношении мужчины возбудили и расследовали дело по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов). Белгородцу назначили исправительные работы. Приговор вступил в силу.
Уголовное дело возбудили и против жителя Валуйского горокруга. Как сообщили в ФСБ, мужчина купил у военнослужащего АК-74М с патронами, а также четыре гранаты. Жителю региона грозит до восьми лет тюрьмы.