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Архивное фото

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область

5 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Архивное фото
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что благодатный огонь в Белгородскую область доставили директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.
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Медики

В результате действий ВСУ обе школы получили значительные повреждения. Но директора и педагоги, по словам Вячеслава Гладкова, не опускают рук и продолжают обучать детей в дистанционном режиме. Перед началом боевых действий директора до последнего ездили в учебные заведения наводить там порядок.

«Сегодня частицы Благодатного огня по традиции будут доставлены во все храмы Белгородчины для проведения пасхальных богослужений, чтобы каждая семья смогла получить вместе с его светом великую помощь и защиту. Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня в каждый дом придут мир, добро и взаимопонимание, а наши сердца наполнятся радостью, любовью и надеждой!» — написал губернатор.

Напомним, что в прошлом году огонь из Иерусалима в регион доставили медики Надежда Бондаренко и Регина Белименко. Впервые же пасхальный огонь привезли в Белгородскую область в 2021 году. По традиции с тех пор его привозят отличившиеся женщины.

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