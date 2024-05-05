Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В результате действий ВСУ обе школы получили значительные повреждения. Но директора и педагоги, по словам Вячеслава Гладкова, не опускают рук и продолжают обучать детей в дистанционном режиме. Перед началом боевых действий директора до последнего ездили в учебные заведения наводить там порядок.
«Сегодня частицы Благодатного огня по традиции будут доставлены во все храмы Белгородчины для проведения пасхальных богослужений, чтобы каждая семья смогла получить вместе с его светом великую помощь и защиту. Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня в каждый дом придут мир, добро и взаимопонимание, а наши сердца наполнятся радостью, любовью и надеждой!» — написал губернатор.
Напомним, что в прошлом году огонь из Иерусалима в регион доставили медики Надежда Бондаренко и Регина Белименко. Впервые же пасхальный огонь привезли в Белгородскую область в 2021 году. По традиции с тех пор его привозят отличившиеся женщины.