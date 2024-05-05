Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область

«Сегодня частицы Благодатного огня по традиции будут доставлены во все храмы Белгородчины для проведения пасхальных богослужений, чтобы каждая семья смогла получить вместе с его светом великую помощь и защиту. Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня в каждый дом придут мир, добро и взаимопонимание, а наши сердца наполнятся радостью, любовью и надеждой!» — написал губернатор.