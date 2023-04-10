13 апреля — Великий четверг. Верующие стараются причаститься за богослужением. В храмах совершается одна из самых продолжительных служб в году — чтение двенадцати Страстных Евангелий. Православные христиане в Чистый четверг стирают вещи, прибирают в доме и готовятся к Пасхе. В это время положено красить яйца и заниматься готовкой куличей. Это единственный день Страстной седмицы, когда можно добавлять в постную пищу растительное масло.