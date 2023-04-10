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Страстная неделя перед Пасхой: что можно и нельзя делать

10 апреля 2023, 12:42

Православные белгородцы встретили Страстную неделю

В митрополии рассказали о самом строгом периоде в году — Страстной Седмице. Каждый день недели, предваряющей Пасху, будут проходить литургии и богослужения, которые смогут посетить все желающие.
Сюжет
Пасха

Страстная Седмица начинается у православных 10 апреля. В Белгородской митрополии рассказали, как провести эту неделю и подготовиться к празднику Воскресения Христова.

10 апреля, в Великий понедельник, начинается строгий пост. Можно употреблять только хлеб, мёд, орехи, овощи и фрукты. Для больных и кормящих матерей возможны послабления. В монастырях полностью воздерживаются от пищи.

11 апреля — Великий вторник. В этот день, по преданию, Иисус рассказал ученикам притчи о девяти неразумных девах, о талантах и Страшном суде. Во вторник разрешена сырая пища без растительного масла. 11 апреля митрополит Иоанн проведёт литургию Преждеосвященных Даров в казачьем храме в честь преподобного Сергия Радонежского (ул. 8 марта, 170). Начало богослужения — в 9.00

12 апреля — Великая среда. День, когда ученик Христа Иуда Искариот, совершил предательство за 30 сребреников. В Великую среду в храмах в последний раз в этом году совершается литургия Преждеосвященных Даров. Митрополит Иоанн проведёт литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь преподобного Серафима Саровского (ул. Корочанская, 320). Начало богослужения — в 9.00

13 апреля — Великий четверг. Верующие стараются причаститься за богослужением. В храмах совершается одна из самых продолжительных служб в году — чтение двенадцати Страстных Евангелий. Православные христиане в Чистый четверг стирают вещи, прибирают в доме и готовятся к Пасхе. В это время положено красить яйца и заниматься готовкой куличей. Это единственный день Страстной седмицы, когда можно добавлять в постную пищу растительное масло.

Божественная литургия 13 апреля пройдёт в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Начало богослужения — в 9.00.

14 апреля — Великая пятница. День, когда осудили и распяли Спасителя. У православных принято воздерживаться от еды до завершения службы. В самый печальный день Страстной седмицы не совершается литургия. Она заменяется чтением Царских Часов. Чтение Царских Часов и вынос Плащаницы в храме Владимирской иконы Божией Матери (ул. Губкина, 61) начнётся в 11.00.

В тот же день в 20.00 в Спасо-Преображенском соборе митрополит Иоанн совершит богослужение Великой субботы.

В шестой день Страстной седмицы священники выходят к прихожанам в светлом праздничном облачении. Совершается чин освящения куличей и крашеных яиц, которые прихожане приносят в церковь.

Завершается неделя Светлым праздником Пасхи, знаменующем о воскрешении Спасителя.

В митрополии добавили, что в дни Страстной Седмицы Церковь не проводит венчания, на службах не вспоминаются Святые.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до 23 апреля в Белгороде будут работать пасхальные ярмарки, где можно будет купить куличи от местных производителей, и другие угощения к Пасхе.

Куличи от местных производителей будут продавать на пасхальных ярмарках в Белгороде
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#Анастасия Афанасенко#Страстная седмица#Митрополия#Пасха#Пост#Религия#Белгородская область
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