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Благодатный огонь привезли в Белгород на самолёте

24 апреля 06:57
Фото: сайт губернатора
Его в регион доставили две женщины — главы приграничных сёл в Белгородской области, рассказали в областном правительстве.
Сюжет
Пасха

В пасхальную ночь в Белгород прилетел благодатный огонь. Его доставили спецбортом из Москвы в ночь на 24 апреля. Специальную лампаду передали из храма Воскресения Христова людям из Фонда Андрея Первозванного, которые и доставили его в Россию.

Привезли его в регион в том числе и глава Муромской администрации в Шебекинском горокруге Галина Руденко и глава села Журавлёвка в Белгородском районе Анжелика Самойлова. Женщины остаются в своих приграничных сёлах и находятся в самой гуще событий.

«Отвага наших женщин, их вера и сила духа стали для всех нас настоящим примером», — отметил губернатор региона.

Зажжённые лампадки с благодатным огнём получили все главы округов и районов области. Они доставят их в свои муниципалитеты. Позже святыню доставили в Спасо-Преображенский собор во время пасхального богослужения. Службы ночью прошли более чем в 300 храмах и церквах Белгородской области.

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#Новости#Благодатный огонь#Пасха#Фотофакт#Религия
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