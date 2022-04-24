Благодатный огонь привезли в Белгород на самолёте

Зажжённые лампадки с благодатным огнём получили все главы округов и районов области. Они доставят их в свои муниципалитеты. Позже святыню доставили в Спасо-Преображенский собор во время пасхального богослужения. Службы ночью прошли более чем в 300 храмах и церквах Белгородской области.