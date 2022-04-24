Благодатный огонь привезли в Белгород на самолёте

В пасхальную ночь в Белгород прилетел благодатный огонь. Его доставили спецбортом из Москвы в ночь на 24 апреля. Специальную лампаду передали из храма Воскресения Христова людям из Фонда Андрея Первозванного, которые и доставили его в Россию.
Привезли его в регион в том числе и глава Муромской администрации в Шебекинском горокруге Галина Руденко и глава села Журавлёвка в Белгородском районе Анжелика Самойлова. Женщины остаются в своих приграничных сёлах и находятся в самой гуще событий.
«Отвага наших женщин, их вера и сила духа стали для всех нас настоящим примером», — отметил губернатор региона.
Зажжённые лампадки с благодатным огнём получили все главы округов и районов области. Они доставят их в свои муниципалитеты. Позже святыню доставили в Спасо-Преображенский собор во время пасхального богослужения. Службы ночью прошли более чем в 300 храмах и церквах Белгородской области.