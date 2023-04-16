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Благодатный огонь в Белгородскую область привезли женщины-медики

16 апреля 2023, 06:30
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Благодатный огонь привезли в Белгородскую область
Лампадки с огнём раздадут в храмы регионов, их на места доставят главы районов и округов, сообщил Вячеслав Гладков.
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Пасха

Благодатный огонь на Белгородчину в этот раз доставляли две ярких представительницы региональной медицины: Надежда Бондаренко из Валуйского горокруга и Регина Белименко из Белгорода.

Первая — заведует хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Наталья Бондаренко за год провела больше тысячи операций, одна из которых оказалась особенно сложной: оперировать военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди пришлось в бронежилетах.

Регина Белименко не только работает медсестрой в городской больнице областного центра, но и выполняет обязанности санинструктора в региональной самообороне.

В прошлом году огонь в Белгородскую область доставляли на самолёте. Делали это также отличившиеся женщины — глава администрации Мурома в Шебекинском горокруге Галина Руденко и глава села в Журавлёвка в Белгородском районе Анжелика Самойлова.

Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в БелгородБлагодатны огонь привезли в Белгород
Благодатны огонь привезли в Белгород
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
#Евгений Грицков#Пасха#Благодатный огонь#Религия#Белгородская область
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