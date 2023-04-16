Благодатный огонь в Белгородскую область привезли женщины-медики

Первая — заведует хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Наталья Бондаренко за год провела больше тысячи операций, одна из которых оказалась особенно сложной: оперировать военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди пришлось в бронежилетах.



Регина Белименко не только работает медсестрой в городской больнице областного центра, но и выполняет обязанности санинструктора в региональной самообороне.