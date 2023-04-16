Благодатный огонь в Белгородскую область привезли женщины-медики

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:46
Благодатный огонь на Белгородчину в этот раз доставляли две ярких представительницы региональной медицины: Надежда Бондаренко из Валуйского горокруга и Регина Белименко из Белгорода.
Первая — заведует хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Наталья Бондаренко за год провела больше тысячи операций, одна из которых оказалась особенно сложной: оперировать военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди пришлось в бронежилетах.
Регина Белименко не только работает медсестрой в городской больнице областного центра, но и выполняет обязанности санинструктора в региональной самообороне.
В прошлом году огонь в Белгородскую область доставляли на самолёте. Делали это также отличившиеся женщины — глава администрации Мурома в Шебекинском горокруге Галина Руденко и глава села в Журавлёвка в Белгородском районе Анжелика Самойлова.