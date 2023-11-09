Тюрьма за автомат и гранату: опасная находка в лесу обернулась для белгородца сроком

Мужчина находился в лесу неподалёку от села Ближнее. Там он обнаружил автомат Калашникова промышленного производства и 145 патронов к нему, ручную осколочную гранату марки РГД-5. Находку обвиняемый привёз к себе домой, где хранил до момента её изъятия сотрудниками полиции.