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Белгородца отправили в колонию за хранение оружия и взрывчатки

Тюрьма за автомат и гранату: опасная находка в лесу обернулась для белгородца сроком

9 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI

Белгородца отправили в колонию за хранение оружия и взрывчатки

Жителя Белгородского района признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Мужчина отправится в колонию общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца ждёт тюремный срок за хранение автомата и гранаты. Жителя Белгородского района признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Мужчина находился в лесу неподалёку от села Ближнее. Там он обнаружил автомат Калашникова промышленного производства и 145 патронов к нему, ручную осколочную гранату марки РГД-5. Находку обвиняемый привёз к себе домой, где хранил до момента её изъятия сотрудниками полиции.

Суд признал белгородца виновным в совершении указанных преступлений. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре не уточнили.

Напомним, житель Шебекино, незаконно хранивший оружие, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. Мужчина включил газовую плиту, чтобы не сдаваться силовикам.

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#Приговор#Белгородская область#Белгородский район#Прокуратура#Патроны#Белгород#Наталья Корявых#Граната#Автомат
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