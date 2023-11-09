Тюрьма за автомат и гранату: опасная находка в лесу обернулась для белгородца сроком

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Белгородца ждёт тюремный срок за хранение автомата и гранаты. Жителя Белгородского района признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Мужчина находился в лесу неподалёку от села Ближнее. Там он обнаружил автомат Калашникова промышленного производства и 145 патронов к нему, ручную осколочную гранату марки РГД-5. Находку обвиняемый привёз к себе домой, где хранил до момента её изъятия сотрудниками полиции.
Суд признал белгородца виновным в совершении указанных преступлений. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре не уточнили.
Напомним, житель Шебекино, незаконно хранивший оружие, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. Мужчина включил газовую плиту, чтобы не сдаваться силовикам.