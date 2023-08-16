Белгородца осудили за незаконное хранение боеприпасов и изготовление наркотиков

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Житель Борисовского района нашёл боеприпасы и взрывчатые вещества. Они были пригодны для использования, что подтвердило исследование. Находку мужчина решил оставить у себя.
Во время обыска в доме у жителя региона также нашли наркотические средства. В итоге это вылилось в дополнительную статью.
Уголовные дела против мужчины возбудили за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК), а также за изготовление и переработку без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере (ч. 1. ст. 228 УК).
Жителя региона признали виновным. Суд ограничил его в свободе на 3,5 года. Приговор вступил в силу.