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Published Сегодня, 11:29

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Белгородца осудили за незаконное хранение боеприпасов и изготовление наркотиков

Белгородца осудили за незаконное хранение боеприпасов и изготовление наркотиков

16 августа 2023, 11:29
Фото: 1MI
Боеприпасы и взрывчатые вещества мужчина нашёл недалеко от одного из населённых пунктов Борисовского района. При обыске в его доме силовики также нашли наркотики, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Житель Борисовского района нашёл боеприпасы и взрывчатые вещества. Они были пригодны для использования, что подтвердило исследование. Находку мужчина решил оставить у себя.

Во время обыска в доме у жителя региона также нашли наркотические средства. В итоге это вылилось в дополнительную статью.

Уголовные дела против мужчины возбудили за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК), а также за изготовление и переработку без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере (ч. 1. ст. 228 УК).

Жителя региона признали виновным. Суд ограничил его в свободе на 3,5 года. Приговор вступил в силу.

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#Инна Рогова#Боеприпасы#Взрывчатые вещества#Наркотики#Происшествия#Белгородская область#Борисовский район
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