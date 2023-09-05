Троих белгородцев задержали за незаконное хранение и сбыт оружия: фото

При обыске в гараже и домах белгородцев нашли новые боеприпасы и оружие. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 1900 патронов различного калибра, одну ручную гранату, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружьё, обрез, более 6 килограммов пороха, пороховую шашку и два магазина к автомату Калашникова.