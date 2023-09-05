Троих белгородцев задержали за незаконное хранение и сбыт оружия: фото

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Белгородские силовики задержали троих жителей Алексеевского городского округа, которые в августе продали снайперскую винтовку Драгунова, ручную гранату и пистолет ТТ с 24 патронами к нему. Проданный арсенал изъяли правоохранители.
При обыске в гараже и домах белгородцев нашли новые боеприпасы и оружие. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 1900 патронов различного калибра, одну ручную гранату, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружьё, обрез, более 6 килограммов пороха, пороховую шашку и два магазина к автомату Калашникова.
Возбуждены уголовные дела по части 1, части 2 и пункту «а» части 5 статьи 222 УК РФ, а также по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Обвиняемых мужчин задержали оперативники УМВД России по Белгородской области и ОМВД России по Алексеевскому городскому округу совместно с сотрудниками ГУУР МВД России, УФСБ России по Белгородской области и при силовой поддержке Росгвардии.