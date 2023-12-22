Рассказать стихи Деду Морозу белгородские дети смогут у кинотеатра «Победа»

Белгородцы уже вовсю готовятся к наступлению Нового года. Например, две семьи преобразили свои дворы к празднику. В частном секторе в районе «Водстроя» горожане украсили фасад дома, забор и деревья гирляндами, а на территории разместили различные арт-объекты. На улице Дзержинского тоже можно увидеть украшения.