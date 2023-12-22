Рассказать стихи Деду Морозу белгородские дети смогут у кинотеатра «Победа»

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Для детей в Белгороде открылся домик Деда Мороза. Он находится около кинотеатра «Победа» и работает ежедневно с 12:00 до 20:00 вплоть до 8 января. Новогодний волшебник ждёт ребят в гости, чтобы послушать стихотворения, которые они выучили к празднику.
Белгородцы уже вовсю готовятся к наступлению Нового года. Например, две семьи преобразили свои дворы к празднику. В частном секторе в районе «Водстроя» горожане украсили фасад дома, забор и деревья гирляндами, а на территории разместили различные арт-объекты. На улице Дзержинского тоже можно увидеть украшения.
Ранее также сообщалось, что на Новый год перед белгородцами выступят ВИА «Василёк» и кавер-группа «КБН Жара!». На организацию выступлений потратят 107 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно.