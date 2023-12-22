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Ребёнок

Рассказать стихи Деду Морозу белгородские дети смогут у кинотеатра «Победа»

22 декабря 2023, 11:57
Фото: Midjourney
Ребёнок

В Белгороде открылся домик Деда Мороза

Около кинотеатра открылся домик Деда Мороза. Он работает ежедневно с 12:00 до 20:00 до 8 января, сообщили в мэрии Белгорода.

Для детей в Белгороде открылся домик Деда Мороза. Он находится около кинотеатра «Победа» и работает ежедневно с 12:00 до 20:00 вплоть до 8 января. Новогодний волшебник ждёт ребят в гости, чтобы послушать стихотворения, которые они выучили к празднику.

Белгородцы уже вовсю готовятся к наступлению Нового года. Например, две семьи преобразили свои дворы к празднику. В частном секторе в районе «Водстроя» горожане украсили фасад дома, забор и деревья гирляндами, а на территории разместили различные арт-объекты. На улице Дзержинского тоже можно увидеть украшения.

Ранее также сообщалось, что на Новый год перед белгородцами выступят ВИА «Василёк» и кавер-группа «КБН Жара!». На организацию выступлений потратят 107 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно.

Домик Деда Мороза в Белгороде
Видео: мэрия Белгорода
На новогодних праздниках белгородцев будут развлекать «Жара» и «Василёк»
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