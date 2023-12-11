Новый год к нам мчится: в Белгороде запустили праздничный автобус

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По-праздничному украшенный автобус запустят на маршруте №8. По дорогам Белгорода он начнёт ездить уже с сегодняшнего дня, 11 декабря. Об этом сообщили в Единой транспортной компании (ЕТК).
Белгородцев попросили делать снимки украшенного транспорта и публиковать их в соцсетях.
Также отдел информационных технологий пообещал жителям сделать новогодний подарок. Однако подробнее об этом сообщат позже.
Напомним, что в прошлом году по городу тоже ездил новогодний автобус. В тот раз к празднику украсили транспорт на маршрутах №15 и №17. Автобусы ездили по белгородским дорогам до 8 января.