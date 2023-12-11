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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Праздничный автобус

Новый год к нам мчится: в Белгороде запустили праздничный автобус

11 декабря 2023, 07:19
Фото: группа ВК «Единая Транспортная компания»
Праздничный автобус

Новогодний автобус вышел на маршрут № 8 в Белгороде

Праздничный автобус на маршруте №8 начнёт курсировать по дорогам Белгорода с понедельника, 11 декабря. Сколько недель он будет украшенным, не сообщается. Однако в прошлый раз новогодние автобусы ездили до 8 января.

По-праздничному украшенный автобус запустят на маршруте №8. По дорогам Белгорода он начнёт ездить уже с сегодняшнего дня, 11 декабря. Об этом сообщили в Единой транспортной компании (ЕТК).

Белгородцев попросили делать снимки украшенного транспорта и публиковать их в соцсетях.

Также отдел информационных технологий пообещал жителям сделать новогодний подарок. Однако подробнее об этом сообщат позже.

Напомним, что в прошлом году по городу тоже ездил новогодний автобус. В тот раз к празднику украсили транспорт на маршрутах №15 и №17. Автобусы ездили по белгородским дорогам до 8 января.

Праздничный автобусПраздничный автобус
Праздничный автобус
Фото: группа ВК «Единая Транспортная компания»
Праздничный автобус
Видео: группа ВК «Единая Транспортная компания»
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