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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Праздник в микрорайоне Восточный

Не только на Соборной: в микрорайонах Белгорода готовятся к встрече Нового года

18 декабря 2023, 08:03
Фото: мэрия Белгорода
Праздник в микрорайоне Восточный

Мэрия Белгорода объявила о праздниках в микрорайонах

Праздничные мероприятия стартовали в Белгороде в это воскресенье, 17 декабря. Горожанам показывали театральную постановку и семейную анимацию. Праздники проведут ещё в 27 управах. Афишу опубликовали в городской администрации.

В Белгороде начинается пора традиционных зимних праздников микрорайонов. Первые мероприятия стартовали ещё, вчера, 17 декабря. На праздник на площадке напротив начальной школы №55 приглашали жителей микрорайона Восточный. Им показывали театральную постановку «Маленький принц».

Однако на этом новогодние события не закончатся: микрорайоны будут ждать белгородцев вплоть до 25 декабря. Так, праздники устроят для жителей домов управ Губкинской, Студенческой, Старогородской, Шуховской, Центральной и других. С полным списком и датами можно ознакомиться в афише ниже.

Отметим, что жители Белгорода смогут также посетить праздники и в центре города. До 7 января горожанам будут показывать интермедии и концерты, а также пригласят поучаствовать в забегах.

Афиша праздниковАфиша праздников
Афиша праздников
Фото: мэрия Белгорода
Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?
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#Белгородская область#Новый год#Праздник#Новогодние праздники#Новости Белгорода#Белгород#Праздник микрорайона#Александра Склярова
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