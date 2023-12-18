Не только на Соборной: в микрорайонах Белгорода готовятся к встрече Нового года

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгороде начинается пора традиционных зимних праздников микрорайонов. Первые мероприятия стартовали ещё, вчера, 17 декабря. На праздник на площадке напротив начальной школы №55 приглашали жителей микрорайона Восточный. Им показывали театральную постановку «Маленький принц».
Однако на этом новогодние события не закончатся: микрорайоны будут ждать белгородцев вплоть до 25 декабря. Так, праздники устроят для жителей домов управ Губкинской, Студенческой, Старогородской, Шуховской, Центральной и других. С полным списком и датами можно ознакомиться в афише ниже.
Отметим, что жители Белгорода смогут также посетить праздники и в центре города. До 7 января горожанам будут показывать интермедии и концерты, а также пригласят поучаствовать в забегах.