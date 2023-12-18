Не только на Соборной: в микрорайонах Белгорода готовятся к встрече Нового года

Однако на этом новогодние события не закончатся: микрорайоны будут ждать белгородцев вплоть до 25 декабря. Так, праздники устроят для жителей домов управ Губкинской, Студенческой, Старогородской, Шуховской, Центральной и других. С полным списком и датами можно ознакомиться в афише ниже.