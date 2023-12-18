Праздник микрорайона

Не только на Соборной: в микрорайонах Белгорода готовятся к встрече Нового года

Праздничные мероприятия стартовали в Белгороде в это воскресенье, 17 декабря. Горожанам показывали театральную постановку и семейную анимацию. Праздники проведут ещё в 27 управах. Афишу опубликовали в городской администрации.