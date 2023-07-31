Праздники микрорайонов в честь освобождения города проведут в Белгороде

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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С 1 по 4 августа в Белгороде состоятся праздники микрорайонов в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодный формат организаторы сохранили, несмотря на ограничения из-за текущей оперативной обстановки.
Мероприятия будут рассредоточены по разным дням и локациям, что позволит обеспечить безопасность горожан. На праздниках должны выступить творческие коллективы. Угощать гостей планируют солдатской кашей.
Подробнее ознакомиться с расписанием праздников микрорайонов можно ниже.
Что касается празднования Дня города, программой предусмотрено большое количество мероприятий. Гулянья начнутся первого августа, а завершатся шестого. В заключительный день должны открыть реконструированный Центральный пляж и новый парк аттракционов. Подробнее о 5 августа в Белгороде — в нашем материале.