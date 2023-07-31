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Праздники микрорайонов в честь освобождения города проведут в Белгороде

31 июля 2023, 09:39
Фото: мэрия Белгорода
Праздники микрорайонов
Дворовые мероприятия запланированы на 1–4 августа. Ежегодный формат сохранился, несмотря на текущую оперативную обстановку, сообщили в городской администрации.

С 1 по 4 августа в Белгороде состоятся праздники микрорайонов в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодный формат организаторы сохранили, несмотря на ограничения из-за текущей оперативной обстановки.

Мероприятия будут рассредоточены по разным дням и локациям, что позволит обеспечить безопасность горожан. На праздниках должны выступить творческие коллективы. Угощать гостей планируют солдатской кашей.

Подробнее ознакомиться с расписанием праздников микрорайонов можно ниже.

Что касается празднования Дня города, программой предусмотрено большое количество мероприятий. Гулянья начнутся первого августа, а завершатся шестого. В заключительный день должны открыть реконструированный Центральный пляж и новый парк аттракционов. Подробнее о 5 августа в Белгороде — в нашем материале.

Праздники микрорайонов Праздники микрорайонов
Праздники микрорайонов Праздники микрорайонов
Праздники микрорайонов Праздники микрорайонов
Праздники микрорайонов Праздники микрорайонов
Праздники микрорайонов
Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#День города#Город#Праздники#Микрорайоны#Праздник микрорайона#Новости Белгорода
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