Праздники микрорайонов в честь освобождения города проведут в Белгороде

Что касается празднования Дня города, программой предусмотрено большое количество мероприятий. Гулянья начнутся первого августа, а завершатся шестого. В заключительный день должны открыть реконструированный Центральный пляж и новый парк аттракционов. Подробнее о 5 августа в Белгороде — в нашем материале.