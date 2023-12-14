В микрорайоне «Восточный» Белгорода впервые пройдет грандиозный новогодний праздник

На праздник приглашаются все жители Белгорода. В программе — театральная постановка «Новый год с маленьким принцем», семейная анимация, конкурсы с подарками (в том числе и конкурс семейного караоке), угощения в рождественском стиле с горячим глинтвейном, и, конечно, главные «новогодние» гости — Дед Мороз и Снегурочка.