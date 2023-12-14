В микрорайоне «Восточный» Белгорода впервые пройдет грандиозный новогодний праздник

Posted Сегодня, 06:00
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А пока на территории установлена 14-метровая елка и арт-объекты, который будут радовать жителей «Восточного» на протяжении всех новогодних каникул. Организатором новой для города новогодней площадки выступила компания «Трансюжстрой».
«Микрорайон „Восточный“ — это место, где живут замечательные дружные семьи, где много детей, где, в том числе, много переселенцев из пострадавших районов области. Чем больше поводов для искренней радости — тем лучше для всех нас. Мы рады быть причастны к этому празднику», — объясняют идею праздника в компании «Трансюжстрой».
В компании подчеркнули, что идея новой локации возникла с понимаем того, что атмосфера Нового года должна приходить в каждый район города, а пространство праздника должно расширяться.
На праздник приглашаются все жители Белгорода. В программе — театральная постановка «Новый год с маленьким принцем», семейная анимация, конкурсы с подарками (в том числе и конкурс семейного караоке), угощения в рождественском стиле с горячим глинтвейном, и, конечно, главные «новогодние» гости — Дед Мороз и Снегурочка.
Праздничная программа начнется с 14.00 часов. Мероприятие будет продолжаться ориентировочно до 18.00 и завершится торжественным зажжением новогодней елки.
«Мальнький принц» — история о том, что иногда, взрослея, мы перестаем замечать чудеса, которые происходят с нами. Поэтому в самый любимый праздник мы хотим подарить горожанам возможность радоваться ему вместе с самыми близкими людьми и, возможно, найти новых друзей. Замечательная цитата Антуана де Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце» — станет лейтмотивом праздника», — говорят организаторы.
Гостям праздника пhедлагают поделиться семейными архивными фотографиями, которые будут транслироваться на экране на протяжении всего праздника. Для этого можно заранее прислать фотографии в специальный бот.
Приглашаем всех жителей города присоединиться к праздничной атмосфере и принять участие в предстоящем событии.