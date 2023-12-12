Не только Дед Мороз: Кыш Бабай и Хел Мучи ждут писем от юных белгородцев

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Белгороде стартовала доставка новогодней почты. Отправить письмо Деду Морозу можно будет до 31 декабря. Отнести послание нужно в отделение Почты России на Соборной площади — специальный ящик разместили в клиентском зале.
Сотрудники почты готовы помочь юным белгородцам оформить письмо и отправить. Детям расскажут, как заполнить адресные строки и наклеить марку. А для получения ответа необходимо узнать полный обратный адрес с индексом.
Тем не менее письмо Деду Морозу смогут доставить, даже если оставить послание в обычном почтовом ящике. Главное — указать адресата.
Отметим, что письма Деду Морозу отправляют во многих российских городах: всего по стране размещено около 100 новогодних почтовых ящиков. Послания от детей также ждут коллеги главного новогоднего волшебника: Урал Мороз, Ямал Ири, Тол Бабай, Хел Мучи, Йушто Кугыза, Чысхаан, Паккайне, Кыш Бабай и Сааган Убгэн.