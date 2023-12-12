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Ребёнок пишет письмо

Не только Дед Мороз: Кыш Бабай и Хел Мучи ждут писем от юных белгородцев

12 декабря 2023, 14:12
Фото: Midjourney
Ребёнок пишет письмо

Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу

О начале работы новогодней почты сообщили в областном правительстве. По информации чиновников, письмо можно оставить как в специальном ящике на Соборной площади, так и в обычном почтовом. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно указать полный адрес и индекс.

В Белгороде стартовала доставка новогодней почты. Отправить письмо Деду Морозу можно будет до 31 декабря. Отнести послание нужно в отделение Почты России на Соборной площади — специальный ящик разместили в клиентском зале.

Сотрудники почты готовы помочь юным белгородцам оформить письмо и отправить. Детям расскажут, как заполнить адресные строки и наклеить марку. А для получения ответа необходимо узнать полный обратный адрес с индексом.

Тем не менее письмо Деду Морозу смогут доставить, даже если оставить послание в обычном почтовом ящике. Главное — указать адресата.

Отметим, что письма Деду Морозу отправляют во многих российских городах: всего по стране размещено около 100 новогодних почтовых ящиков. Послания от детей также ждут коллеги главного новогоднего волшебника: Урал Мороз, Ямал Ири, Тол Бабай, Хел Мучи, Йушто Кугыза, Чысхаан, Паккайне, Кыш Бабай и Сааган Убгэн.

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#Дед мороз#Письмо#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Новогодняя почта
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