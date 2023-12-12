Не только Дед Мороз: Кыш Бабай и Хел Мучи ждут писем от юных белгородцев

Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу

О начале работы новогодней почты сообщили в областном правительстве. По информации чиновников, письмо можно оставить как в специальном ящике на Соборной площади, так и в обычном почтовом. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно указать полный адрес и индекс.