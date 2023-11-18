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Дед Мороз

Хорошей зимы и подарков побольше: белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения

18 ноября 2023, 09:09
Фото: 1MI
Дед Мороз

Белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения

18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. Главный новогодний волшебник побывал в свой праздник на выставке в Москве, где принял поздравления от белгородцев, сообщил мэр Валентин Демидов.

Белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения. Главный новогодний волшебник посетил выставку на ВДНХ и побывал на павильоне, посвящённом региону.

«Знаю про каждого, про ваши большие и маленькие подвиги, хорошие поступки, про силы неимоверные», — обратился к белгородцам Дед Мороз.

Гостю передали открытки от белгородских детей. Жители столицы региона в свою очередь пожелали справиться с главной обязанностью — раздать подарки, а также хорошей зимы. Дед Мороз поблагодарил белгородцев и поздравил с приближающимся Новым годом.

Напомним, что поезд зимнего волшебника в этом году вновь не приедет в Белгородскую область. В расписании нет ни Белгорода, ни Старого Оскола. В прошлом году поезд тоже не приезжал в регион, хотя изначально оба города были в расписании.

Праздник не приходит. Поезд Деда Мороза опять не приедет в Белгород?
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