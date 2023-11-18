Хорошей зимы и подарков побольше: белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Белгородцы поздравили Деда Мороза с днём рождения. Главный новогодний волшебник посетил выставку на ВДНХ и побывал на павильоне, посвящённом региону.
«Знаю про каждого, про ваши большие и маленькие подвиги, хорошие поступки, про силы неимоверные», — обратился к белгородцам Дед Мороз.
Гостю передали открытки от белгородских детей. Жители столицы региона в свою очередь пожелали справиться с главной обязанностью — раздать подарки, а также хорошей зимы. Дед Мороз поблагодарил белгородцев и поздравил с приближающимся Новым годом.
Напомним, что поезд зимнего волшебника в этом году вновь не приедет в Белгородскую область. В расписании нет ни Белгорода, ни Старого Оскола. В прошлом году поезд тоже не приезжал в регион, хотя изначально оба города были в расписании.