Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Губернатор в шутку предупредил министра строительства Оксану Козлитину, что она не получит поздравления от Деда Мороза, если объекты образования не будут сданы в срок до конца года. Проблемными на сегодня остаётся ситуация в Чернянском агромеханическом техникуме, детском саде в поселке Новосадовый и школах в Валуйском и Губкинском округах и в Корочанском районе. Объекты должны торжественно открыть в конце декабря.
Также Гладков напомнил, что на заседаниях правительства обсуждают проблемные объекты, но в 90% случаев работы проводятся в запланированные ранее сроки.
«1 сентября дети и родители пошли в школы, и все были рады, это был большой праздник. К сожалению, иногда возникают проблемы из-за объективных обстоятельств. Именно для этого мы нужны, чтобы контролировать выполнение работ и вносить необходимые корректировки. Поэтому министерство строительства и сама Оксана Петровна предпринимают все возможные меры, чтобы не испортить людям праздник. В противном случае, Оксана Петровна, Дед Мороз может не поздравить вас с Новым годом, а это серьезно», — заявил губернатор области.
Министр строительства призналась, что каждую неделю посещает объекты и лично контролирует ход ремонтных работ.
В ноябре прошлого года глава региона в шутку пригрозил казнью министру строительства на Соборной площади из-за срывов сроков сдачи спортивных объектов.