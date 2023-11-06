Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ

«1 сентября дети и родители пошли в школы, и все были рады, это был большой праздник. К сожалению, иногда возникают проблемы из-за объективных обстоятельств. Именно для этого мы нужны, чтобы контролировать выполнение работ и вносить необходимые корректировки. Поэтому министерство строительства и сама Оксана Петровна предпринимают все возможные меры, чтобы не испортить людям праздник. В противном случае, Оксана Петровна, Дед Мороз может не поздравить вас с Новым годом, а это серьезно», — заявил губернатор области.