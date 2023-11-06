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Глава белгородского минстроя может остаться без «поздравления Деда Мороза»

Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ

6 ноября 2023, 10:46
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Глава белгородского минстроя может остаться без «поздравления Деда Мороза»

Темпы строительства нескольких объектов вызывают опасения у замгубернатора Андрея Милёхина, но минстрой уверен, что техникум и школы сдадут в срок.

Губернатор в шутку предупредил министра строительства Оксану Козлитину, что она не получит поздравления от Деда Мороза, если объекты образования не будут сданы в срок до конца года. Проблемными на сегодня остаётся ситуация в Чернянском агромеханическом техникуме, детском саде в поселке Новосадовый и школах в Валуйском и Губкинском округах и в Корочанском районе. Объекты должны торжественно открыть в конце декабря.

Также Гладков напомнил, что на заседаниях правительства обсуждают проблемные объекты, но в 90% случаев работы проводятся в запланированные ранее сроки.

«1 сентября дети и родители пошли в школы, и все были рады, это был большой праздник. К сожалению, иногда возникают проблемы из-за объективных обстоятельств. Именно для этого мы нужны, чтобы контролировать выполнение работ и вносить необходимые корректировки. Поэтому министерство строительства и сама Оксана Петровна предпринимают все возможные меры, чтобы не испортить людям праздник. В противном случае, Оксана Петровна, Дед Мороз может не поздравить вас с Новым годом, а это серьезно», — заявил губернатор области.

Министр строительства призналась, что каждую неделю посещает объекты и лично контролирует ход ремонтных работ.

В ноябре прошлого года глава региона в шутку пригрозил казнью министру строительства на Соборной площади из-за срывов сроков сдачи спортивных объектов.

В этот раз местный: белгородец стал замом Козлитиной в министерстве строительства
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#Евгений Грицков#Правительство#Корочанский район#Новосадовый#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Оксана Козлитина#Чернянский агромеханический техникум#Министерство строительства#Валуйский округ#Поздравления Деда Мороза#Срыв сроков ввода школ
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