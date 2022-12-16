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Из расписания поезда Деда Мороза пропали Белгород и Старый Оскол

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Поезд с главным новогодним волшебником должен был приехать в города 20 декабря. Однако ни на сайте проекта, ни на карте РЖД Белгорода и Старого Оскола в актуальном расписании не оказалось.

В октябре в РФ стартовал праздничный проект «Поезд Деда Мороза». Главный новогодний волшебник проедет по всей стране, в маршрут следования входит более 70 городов.

Однако в актуальном расписании нет информации о Белгороде и Старом Осколе. При этом изначально планировалось, что поезд прибудет в эти города.

Праздничный состав должен был приехать 20 декабря. В октябре сообщалось, что в расписании сначала был только Старый Оскол. Однако в РЖД «Бел.Ру» заверили, что при оформлении маршрута произошла ошибка и поезд приедет и в Белгород.

«Бел.Ру» запросит официальный комментарий по ситуации.

Фото: РЖД
В Белгород и Старый Оскол приедет поезд Деда Мороза
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#Инна Рогова#Общество#Новый год#Белгород#Старый Оскол#Поезд Деда Мороза#Расписание
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