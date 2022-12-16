Из расписания поезда Деда Мороза пропали Белгород и Старый Оскол

Праздничный состав должен был приехать 20 декабря. В октябре сообщалось, что в расписании сначала был только Старый Оскол. Однако в РЖД «Бел.Ру» заверили, что при оформлении маршрута произошла ошибка и поезд приедет и в Белгород.