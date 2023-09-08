Зима в сентябре: Дед Мороз открыл в центре Белгорода каток

Сегодня, 8 сентября, в центре города появился Дед Мороз и открыл зимнюю площадку в рамках «Белгорода в цвету». Посетители увидели искусственный снег, сосульки и новогодние ёлки с эксклюзивными игрушками. На площадке также открылся каток.