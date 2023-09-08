Зима в сентябре: Дед Мороз открыл в центре Белгорода каток

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
Сегодня, 8 сентября, в центре города появился Дед Мороз и открыл зимнюю площадку в рамках «Белгорода в цвету». Посетители увидели искусственный снег, сосульки и новогодние ёлки с эксклюзивными игрушками. На площадке также открылся каток.
На катке для зрителей выступление показали юные фигуристы. Покататься на коньках могут все желающие белгородцы: для такого случая организовали бесплатный прокат.
Площадку открывали организаторы фестиваля добрых дел «Новогодние чудеса» детской областной больницы. А новогодние игрушки, украшающие ёлку, делали многодетные мамы региона.
Отметим, что «Белгород в цвету» пройдёт с 8 по 10 сентября в центре города. Различные мероприятия устроят на десяти площадках.