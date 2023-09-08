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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Дед Мороз и "Белгород в цвету"

Зима в сентябре: Дед Мороз открыл в центре Белгорода каток

8 сентября 2023, 14:45
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода
Дед Мороз и "Белгород в цвету"

Дед Мороз открыл каток в рамках «Белгорода в цвету»

Белгородцы могут в сентябре покататься на коньках, прокат которых сделали бесплатным. Подробности о зимней площадке в рамках «Белгорода в цвету» рассказали в городской администрации.

Сегодня, 8 сентября, в центре города появился Дед Мороз и открыл зимнюю площадку в рамках «Белгорода в цвету». Посетители увидели искусственный снег, сосульки и новогодние ёлки с эксклюзивными игрушками. На площадке также открылся каток.

На катке для зрителей выступление показали юные фигуристы. Покататься на коньках могут все желающие белгородцы: для такого случая организовали бесплатный прокат.

Площадку открывали организаторы фестиваля добрых дел «Новогодние чудеса» детской областной больницы. А новогодние игрушки, украшающие ёлку, делали многодетные мамы региона.

Отметим, что «Белгород в цвету» пройдёт с 8 по 10 сентября в центре города. Различные мероприятия устроят на десяти площадках.

"Белгород в цвету"
Видео: пресс-служба мэрии Белгорода
«Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия
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#Видео#Дед мороз#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Белгород в цвету#Александра Склярова
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