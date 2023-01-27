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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Сестра переживавшей за Деда Мороза девочки попросила помощи для своей лошади

27 января 2023, 07:16
Фото: Из личного архива семьи
В Сети появилось письмо девочки Вари. Она рассказала, в каких условиях в Белгородском районе живёт её лошадь, которую семья перевезла из Харьковской области. Журналисты «Бел.Ру» пообщались с юной хозяйкой.
Сюжет
Беженцы

Письмо 13-летней Вари появилось в Telegram-канале «Белгородские подробности». Подросток рассказала, что у неё есть лошадь. Раньше семья жила в Харьковской области. Там у лошади был тёплый сарай и колонка. Однако после начала спецоперации семья была вынуждена уехать из родного села.

Как рассказала «Бел.Ру» Варя, сначала они отправились в ПВР в Орёл, а потом переехали в Белгородский район. Добрые люди предоставили им дом. Тогда семья Вари и решила забрать лошадь к себе.

По словам мамы Вари, это лошадь её родного брата. Её зовут Дамма. В их семье она появилась, когда девочке исполнилось 7 лет.

Мы жили все в одном селе в Харьковской области. Варя общалась с лошадью, когда она была ещё жеребёнком. Когда брат нам её отдал, мы не отказались, потому что знали, что для Вари она дорога, и она её любит.
Анна, мама Вари
Фото: Из личного архива семьи

Сейчас Дамма живёт в старом дырявом сарае, который может завалиться.

Условия очень плохие. Приезжал волонтёр и сказал, что сарай может вообще завалиться. Хотелось бы сделать каркас и крышу.
Варя

После того, как история появилась в Сети, у Вари появилась садовая тачка. А ещё юная хозяйка рассказала, что нужно седло. Старое осталось в деревне в Харьковской области и сейчас она ездит на Дамме без него.

А сестра Вари, Настя, это та девочка, которая боялась, что Деда Мороза на подлёте к границе собьёт ПВО. Тогда также на помощь пришли волонтёры — они подготовили для девочек подарки, которые в канун Нового года вручили Дед Мороз со Снегурочкой.

Боявшаяся попадания белгородского ПВО в Деда Мороза девочка получила от него подарки
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