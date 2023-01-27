Сестра переживавшей за Деда Мороза девочки попросила помощи для своей лошади

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Письмо 13-летней Вари появилось в Telegram-канале «Белгородские подробности». Подросток рассказала, что у неё есть лошадь. Раньше семья жила в Харьковской области. Там у лошади был тёплый сарай и колонка. Однако после начала спецоперации семья была вынуждена уехать из родного села.
Как рассказала «Бел.Ру» Варя, сначала они отправились в ПВР в Орёл, а потом переехали в Белгородский район. Добрые люди предоставили им дом. Тогда семья Вари и решила забрать лошадь к себе.
По словам мамы Вари, это лошадь её родного брата. Её зовут Дамма. В их семье она появилась, когда девочке исполнилось 7 лет.
Мы жили все в одном селе в Харьковской области. Варя общалась с лошадью, когда она была ещё жеребёнком. Когда брат нам её отдал, мы не отказались, потому что знали, что для Вари она дорога, и она её любит.
Анна, мама Вари
Сейчас Дамма живёт в старом дырявом сарае, который может завалиться.
Условия очень плохие. Приезжал волонтёр и сказал, что сарай может вообще завалиться. Хотелось бы сделать каркас и крышу.
Варя
После того, как история появилась в Сети, у Вари появилась садовая тачка. А ещё юная хозяйка рассказала, что нужно седло. Старое осталось в деревне в Харьковской области и сейчас она ездит на Дамме без него.
А сестра Вари, Настя, это та девочка, которая боялась, что Деда Мороза на подлёте к границе собьёт ПВО. Тогда также на помощь пришли волонтёры — они подготовили для девочек подарки, которые в канун Нового года вручили Дед Мороз со Снегурочкой.