Праздник не приходит. Поезд Деда Мороза опять не приедет в Белгород?

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
С 11 ноября стартует поезд Деда Мороза. В Белгород и Старый Оскол он, как и в прошлом году, видимо, не приедет. В этом году двух этих городов даже нет в расписании.
Всего поезд должен объехать 65 городов страны. В их числе из Центрального Черноземья — только в Воронеж. Туда он приедет 25 декабря. Курсировать поезд будет до 13 января. Он вернётся в точку отправки — Великий Устюг.
В прошлом году Белгород и Старый Оскол изначально были в расписании новогоднего поезда. О том, что он должен приехать, стало известно в октябре 2022 года. Планировалось, что он прибудет 20 декабря.
Однако в конце года стало известно, что областной центр и Старый Оскол исчезли из расписания поезда. Тогда в РЖД утверждали, что произошла ошибка. При этом в ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода и Старого Оскола в маршруте поезда Деда Мороза.