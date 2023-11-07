Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Поезд Деда Мороза

Праздник не приходит. Поезд Деда Мороза опять не приедет в Белгород?

7 ноября 2023, 12:42
Фото: Bel.ru
Поезд Деда Мороза

Белгорода и Старого Оскола не оказалось в маршруте поезда Деда Мороза

В этом году поезд Деда Мороза приедет в 65 российских городов, в том числе в Воронеж, сообщает РИА «Новости». Однако другие города Центрального Черноземья он, судя по всему, обойдёт стороной. В прошлом году в расписании были Белгород и Старый Оскол, но затем их убрали.

С 11 ноября стартует поезд Деда Мороза. В Белгород и Старый Оскол он, как и в прошлом году, видимо, не приедет. В этом году двух этих городов даже нет в расписании.

Всего поезд должен объехать 65 городов страны. В их числе из Центрального Черноземья — только в Воронеж. Туда он приедет 25 декабря. Курсировать поезд будет до 13 января. Он вернётся в точку отправки — Великий Устюг.

В прошлом году Белгород и Старый Оскол изначально были в расписании новогоднего поезда. О том, что он должен приехать, стало известно в октябре 2022 года. Планировалось, что он прибудет 20 декабря.

Однако в конце года стало известно, что областной центр и Старый Оскол исчезли из расписания поезда. Тогда в РЖД утверждали, что произошла ошибка. При этом в ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода и Старого Оскола в маршруте поезда Деда Мороза.

Маршрут поезда Деда МорозаМаршрут поезда Деда Мороза
Маршрут поезда Деда Мороза
Фото: Telegram-канал поезда Деда Мороза
Поезд Деда Мороза проехал мимо ещё одного приграничного города
Узнать подробнее
Читайте также:
В ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода в маршруте поезда Деда МорозаИз расписания поезда Деда Мороза пропали Белгород и Старый ОсколВ Белгород и Старый Оскол приедет поезд Деда Мороза
#Старый Оскол#Новый год#Воронеж#Белгород#Наталья Корявых#Поезд Деда Мороза
Подпишитесь
Обстрел Белгородской области: что известно о последствиях новой атаки
Сегодня, 12:28
Эксклюзив. «Не хватает помощи»: почему белгородцы отказываются от детей
Сегодня, 12:12
Эксклюзив. Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта
Сегодня, 10:05
Эксклюзив. «Пять ночей с Фредди» против «По щучьему велению»: что популярнее в Белгороде?
Сегодня, 12:45
«БИК» запустил в Белгородской области новый формат взаимодействия с застройщиками
Сегодня, 12:50
Эксклюзив. Ключевая ставка ЦБ 15%: как это отразится на жизни белгородцев?
Сегодня, 14:40