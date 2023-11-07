Праздник не приходит. Поезд Деда Мороза опять не приедет в Белгород?

Белгорода и Старого Оскола не оказалось в маршруте поезда Деда Мороза

В этом году поезд Деда Мороза приедет в 65 российских городов, в том числе в Воронеж, сообщает РИА «Новости». Однако другие города Центрального Черноземья он, судя по всему, обойдёт стороной. В прошлом году в расписании были Белгород и Старый Оскол, но затем их убрали.