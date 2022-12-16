В ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода в маршруте поезда Деда Мороза

На днях стало известно, что из расписания маршрута поезда Деда Мороза пропали Белгород и Старый Оскол. В пресс-службе ЮВЖД отсутствие городов в маршруте новогоднего поезда комментировать отказались.
Отметим, что на Юго-Восточной железной дороге поезд Деда Мороза сделает остановку в пяти городах: Воронеже, Тамбове, Липецке, Мичуринске и Ельце. На перроне в каждом городе всех желающих ждёт развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка. Поезд украшен гирляндами из сотен фонариков. Посещение передвижной резиденции возможно по заранее приобретённым билетам.