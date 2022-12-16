В ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода в маршруте поезда Деда Мороза

Отметим, что на Юго-Восточной железной дороге поезд Деда Мороза сделает остановку в пяти городах: Воронеже, Тамбове, Липецке, Мичуринске и Ельце. На перроне в каждом городе всех желающих ждёт развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.