От якутяночки до костюма газеты: во что нарядить ребёнка на новогодний утренник

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Новогодних костюмов на маркетплейсах и сайтах объявлений довольно много. И «традиционные» уже снежинки, Снегурочки, Деды Морозы, снеговики, мишки, зайчики, лисички, белочки т. д. и т. п. А что ещё могут предложить для белгородских родителей и их детей? Сперва посмотрим на сайте объявлений.
Герои мультфильмов и фильмов о супергероях обычно популярны у современных детей, так что найти и соответствующие костюмы будет не так сложно. К примеру, можно собрать полноценный костюм того же самого фиксика из одноимённого отечественного мультсериала.
И рюкзак-помогатор есть, в котором маленькие мастера хранят свои инструменты:
Что ещё есть по тематике? На самом деле — всё и на любой вкус. Это только небольшая часть. Смурфики, тролли, супергерои, персонажи игр и косплей по культовому аниме «Наруто». Ценовая категория, естественно, у всех продавцов разная. Это зависит от качества одежды, её начальной цены и того, шился ли костюм самостоятельно, на заказ или был куплен в магазине.
Также есть случаи, когда ребёнку купили наряд, а получилось так, что в том же детском саду вместо дракончика маленького белгородца «назначили» гномиком. Обычно такие костюмы продают по цене ниже, чем та, за которую приобретали изначально. Как, например, произошло у данного продавца. Символ 2024 года всего за 400 рублей.
Основная масса нарядов — персонажи сказок и принцессы. Однако сайт объявлений предлагает и довольно креативные, и совсем неплохие варианты. Костюм Супер-девочки выглядит эффектно и не даст юной леди затеряться и в толпе Супер-мальчиков на утреннике.
Более «мейнстримный», но тоже не совсем обычный — наряд готичной Уэнсдей Адамс. Даже если девочка не обладает жгучими чёрными косами, продавцы могут предложить и парик для этого персонажа.
Неплохой идеей будет и следующее: костюм краснощёкой якутяночки, яркой и заводной цыганочки, чарующей восточной красавицы, свободолюбивой пиратки или наряд Весны на зимнем торжестве.
Достаточное количество и нарядов принцесс из мультфильмов, фей и волшебниц. Многие из них — по индивидуальному пошиву. Некоторые продавцы, которых не так уж много, предлагают вместе с костюмом и услугу по подгонке по размеру для ребёнка.
Принцессы — банально? Не все. Особенно, когда наряд и правда выглядит по-королевски, как на последнем изображении.
Пожалуй, для новогодних утренников такие костюмы остаются самыми популярными. Поэтому их не меньше, чем персонажей мультфильмов. Такие наряды во многом можно разделить не только на костюмы для мальчиков или девочек, но и на те, которые подойдут и тем, и тем. Всё, опять же, зависит от интереса родителей и ребёнка. Костюм домовёнка вполне подойдёт и мальчику, и девочке, как и костюмы сказочных животных.
Хорошо и эффектно выглядят не только продуманные образы из магазина или из-под иглы дизайнера. Отдельного внимания заслуживают и те, которые сшили белгородцы своими руками. Костюм Жар-птицы тому подтверждение. Яркий, нарядный и удобный, несмотря на простоту. И стоит совсем недорого.
Как и упоминалось ранее, в основном это касается зверюшек. Костюмы зайчиков, белочек, медвежат, лягушек, птичек — на сайте объявлений есть и с привязкой к конкретно к девочкам или мальчиком, и те, которые подойдут всем ребятам. Наряды снеговиков часто относятся к той же категории. Есть даже такие, которые продаются парой. Для ребёнка постарше, и для тех белгородцев, которым совсем мало лет.
Первый наряд можно обыграть по-разному. И как костюм Деда Мороза и Санты или как костюм маленького эльфа-помощника. Просто добавить к нему тапочки с помпончиками, колокольчиками и остроконечные накладные ушки. То же самое с костюмом пирата. Если убрать треуголку, то можно подумать, что перед вами принц.
Дети всегда довольно энергичные, поэтому про них часто говорят «маленькие бесята/чертята». Вот и костюм нашёлся соответствующий. К слову, костюм зимнего ветерка тоже подойдёт любящим побегать и попрыгать ребятам.
Есть и те наряды, от которых так и веет невероятной креативностью. Вот, например, костюм газеты. Незамысловатый, но оригинальный.
Или наряд мотылька либо же феечки. Всё зависит от фантазии и подачи. Крылышки делают ребёнка похожим на сказочную фею, а вот с шапочкой и усиками — уже серебристый мотылёк-мальчик или мотылёк-девочка.
Ну, и куда же без символа наступающего 2024 года — Зелёного Деревянного Дракона. Такой наряд — вариант беспроигрышный. И выглядит забавно. К тому же, те, у кого где-то завялились костюмы динозавров, могут запросто «исправить» их на костюм-дракошу.
А вот и главный блистательный наряд. Костюм дракона для девочки, продуманный до мелочей. Рожки, хвостик, чешуя, крылья — есть всё. Стильно и празднично.
Кстати, не менее симпатично выглядит и образ новогодней ёлочки.
Напоминаем, что в декабре текущего года в Белгородской области состоятся новогодние праздники для детей, организованные по инициативе губернатора. Всего будет проведено шесть мероприятий, на которые пригласят различных гостей, как рассказал Андрей Милёхин, министр образования. Кто из белгородских ребят сможет туда попасть, читайте в нашем материале.