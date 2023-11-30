От якутяночки до костюма газеты: во что нарядить ребёнка на новогодний утренник

Пожалуй, для новогодних утренников такие костюмы остаются самыми популярными. Поэтому их не меньше, чем персонажей мультфильмов. Такие наряды во многом можно разделить не только на костюмы для мальчиков или девочек, но и на те, которые подойдут и тем, и тем. Всё, опять же, зависит от интереса родителей и ребёнка. Костюм домовёнка вполне подойдёт и мальчику, и девочке, как и костюмы сказочных животных.