Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворы

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Близится Новый год, поэтому многие белгородцы основательно берутся за украшение своих домов и прилегающих к ним территорий. Например, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили не только свою квартиру, но и вход в подъезд. Они поставили у двери две ёлки, а сверху прикрепили еловые ветки.
Ещё одна семья, решившая украсить свой двор, живёт в частном секторе в районе «Водстроя». Денис и Евгения Перковы украсили фасад дома, забор и деревья гирляндами, а на территории разместили различные арт-объекты: от оленей и часов до Деда Мороза с подарками.
Белгородцы ждут, что прохожим придётся по душе их работа, и они с радостью сделают фотографии украшенных дворов.
Напомним, что в Белгороде проводится конкурс среди горожан. Они могут побороться за победу в номинации «Новый год в моём окне», украсив к празднику свой двор. Подобные номинации есть и для управляющих компаний, организаций.
Для жителей также отдельно устроили конкурс с денежным призом. Белгородцы могут получить 50 тыс. рублей за исполнение песни, приготовление выпечки или за создание красивой игрушки на ёлку.