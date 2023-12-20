Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворы

Близится Новый год, поэтому многие белгородцы основательно берутся за украшение своих домов и прилегающих к ним территорий. Например, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили не только свою квартиру, но и вход в подъезд. Они поставили у двери две ёлки, а сверху прикрепили еловые ветки.