Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Украшенный к Новому году двор

Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворы

20 декабря 2023, 06:58
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Украшенный к Новому году двор

Белгородцы украшают свои дворы к Новому году

Как минимум две семьи из Белгорода уже украсили свои дворы к Новому году. Праздничное оформление прохожие могут встретить в частном секторе в районе «Водстроя» и на улице Дзержинского. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Близится Новый год, поэтому многие белгородцы основательно берутся за украшение своих домов и прилегающих к ним территорий. Например, жители многоквартирного дома по улице Дзержинского, 66а украсили не только свою квартиру, но и вход в подъезд. Они поставили у двери две ёлки, а сверху прикрепили еловые ветки.

Ещё одна семья, решившая украсить свой двор, живёт в частном секторе в районе «Водстроя». Денис и Евгения Перковы украсили фасад дома, забор и деревья гирляндами, а на территории разместили различные арт-объекты: от оленей и часов до Деда Мороза с подарками.

Белгородцы ждут, что прохожим придётся по душе их работа, и они с радостью сделают фотографии украшенных дворов.

Напомним, что в Белгороде проводится конкурс среди горожан. Они могут побороться за победу в номинации «Новый год в моём окне», украсив к празднику свой двор. Подобные номинации есть и для управляющих компаний, организаций.

Для жителей также отдельно устроили конкурс с денежным призом. Белгородцы могут получить 50 тыс. рублей за исполнение песни, приготовление выпечки или за создание красивой игрушки на ёлку.

Украшенный к Новому году подъездУкрашенный к Новому году подъезд
Украшенный к Новому году подъездУкрашенный к Новому году подъезд
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году дворУкрашенный к Новому году двор
Украшенный к Новому году подъезд
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Украшенный к Новому году двор
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Горожане и УК поборются в конкурсе за лучшее новогоднее оформление Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде услуги ведущего на новогодних мероприятиях обойдутся в 144 тыс. рублейНа новогодних праздниках белгородцам подарят колонки, миксеры и тостерыДед Мороз на квадроцикле открыл «Новогодние берега» в Белгороде
#Видео#Белгородская область#Новый год#Праздничное оформление#Фотофакт#Дворы#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
Сегодня, 09:06
Шансов вернуть деньги нет? В Курске встретили полицию в офисе турфирмы Халаимова
Сегодня, 08:12
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
Сегодня, 08:41
«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании
Сегодня, 06:40
Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде
Сегодня, 07:04
«Задача не выполнена»: Демидов — об уборке обледеневших тротуаров в Белгороде
Сегодня, 08:20