На новогодних праздниках белгородцев будут развлекать «Жара» и «Василёк»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на организацию выступления кавер-групп на Соборной площади Белгорода в рамках проведения новогодних праздников. Заказчиком выступил культурный центр «Октябрь».
Контракт на выступление ВИА «Василёк» нужно организовать до 29 декабря. Организация концерта артистов обошлась в 107 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что на новогодних праздниках в Белгороде также выступит кавер-группа «КБН Жара!». Сумма контракта составила 120 тыс. рублей.