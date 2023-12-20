Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Концерт

На новогодних праздниках белгородцев будут развлекать «Жара» и «Василёк»

20 декабря 2023, 15:05
Фото: 1MI
Концерт

ВИА «Василёк» выступит в Белгороде на встрече Нового года

Организация выступления обошлась в 107 тыс. рублей. Концерт группы «Василёк» пройдёт в рамках празднования Нового года. Кроме неё песни исполнит кавер-группа «КБН Жара!».

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на организацию выступления кавер-групп на Соборной площади Белгорода в рамках проведения новогодних праздников. Заказчиком выступил культурный центр «Октябрь».

Контракт на выступление ВИА «Василёк» нужно организовать до 29 декабря. Организация концерта артистов обошлась в 107 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на новогодних праздниках в Белгороде также выступит кавер-группа «КБН Жара!». Сумма контракта составила 120 тыс. рублей.

На организацию выступления кавер-группы на праздниках в Белгороде потратят 120 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские «львы» поражением завершили выступления в Кубке РоссииКонцерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?150-летие Рахманинова в Белгородской области отметят выступлением «Геликон-оперы»
#Новый год#Выступление#Жара#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Кавер-группа#Александра Склярова#Василёк
Подпишитесь
Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель
Сегодня, 14:58
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится
Сегодня, 15:24
В БГТУ им. Шухова открыли областные соревнования по гандболу на призы Сергея Крамского
Сегодня, 13:40
Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»
Сегодня, 15:16
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07