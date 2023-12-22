Как связан грипп птиц с подорожанием яиц и что случилось в белгородском приграничье?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В министерстве ЖКХ Белгородской области решили в 2024 году оставить тариф на вывоз ТКО без изменений. Соответствующий приказ утвердило управление по государственному регулированию цен и тарифов.
Исходя из документа, с 1 января стоимость составит 550 рублей 92 копейки за кубический метр. Ежемесячная показатель на одного человека будет ещё меньше: для тех, кто проживает в многоквартирном доме, цена достигнет 101 рубль, а жителям частного дома вывоз ТКО обойдётся в 110 рублей 18 копеек.
Интересно, что генеральный директор Сергей Дуюн разрабатывает новую стратегию по улучшению работы по вывозу мусора. Утвердить её должны до конца января. Предполагается также, что на новогодних праздниках будет наблюдаться повышенный объём мусора.
В пятницу, 22 декабря, ВСУ вновь атаковали населённые пункты в Белгородской области. Первым под удар могло попасть Двулучное в Валуйском городском округе. Пролетающий над муниципалитетом беспилотник вовремя уничтожили российские военнослужащие. Последующей детонации дрона не произошло.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков обошлось без пострадавших.
Чуть позже ВСУ обстреляли окраину Шебекино. Взрывной волной в одном частном доме выбило окна и посекло фасады. Сообщается, что среди мирных жителей также никто не пострадал.
Спустя время Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал кадры последствий атаки.
Неспокойный день был и вчера, 21 декабря: в Новой Таволжанке пострадали девять частных домов, а в Краснояружском районе оказались повреждены инфраструктурный объект связи, сельхозпредприятие и две машины.
Врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева отметила, что ситуацию с подорожанием яиц должна проанализировать антимонопольная служба, однако посылов для роста цен на яйца в настоящий момент нет.
Некоторые производители утверждают, что подорожание связано с распространением птичьего гриппа и с закрытием нескольких птицефабрик. Однако Аушева считает это уловкой, ведь никакого катастрофического снижения поголовья в России нет.
В Белгородской же области снижение производства яиц связано с тем, что производитель находится в периодически обстреливаемом Шебекино.