Как связан грипп птиц с подорожанием яиц и что случилось в белгородском приграничье?

Исходя из документа, с 1 января стоимость составит 550 рублей 92 копейки за кубический метр. Ежемесячная показатель на одного человека будет ещё меньше: для тех, кто проживает в многоквартирном доме, цена достигнет 101 рубль, а жителям частного дома вывоз ТКО обойдётся в 110 рублей 18 копеек.