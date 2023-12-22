Часть из 3,3 млрд рублей от правительства РФ уйдёт на поддержку аэропорта Белгорода

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Аэропортам центральных и южных регионов вновь выделили дополнительные средства из резервного фонда правительства в качестве поддержки. Всего аэропорты получат около 3,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже подписали.
Помимо Белгорода, средства получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В них с 24 февраля временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Ранее предполагалось, что аэропорт в Краснодаре откроют после тестового рейса.
Это не первый раз, когда закрытые аэропорты получают финансовую поддержку от правительства. В прошлом году им выделили около 7 млрд рублей, в мае этого года — почти 2,5 млрд рублей, а в сентябре — более 2 млрд рублей.