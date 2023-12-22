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Самолёт

Часть из 3,3 млрд рублей от правительства РФ уйдёт на поддержку аэропорта Белгорода

22 декабря 2023, 14:12
Фото: Midjourney
Самолёт

Правительство РФ поддержит аэропорт Белгорода деньгами

Средства выделили из резервного фонда, сообщили в правительстве РФ. Всего помощь получат десять аэропортов, которые закрыты с начала специальной военной операции.

Аэропортам центральных и южных регионов вновь выделили дополнительные средства из резервного фонда правительства в качестве поддержки. Всего аэропорты получат около 3,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже подписали.

Помимо Белгорода, средства получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В них с 24 февраля временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Ранее предполагалось, что аэропорт в Краснодаре откроют после тестового рейса.

Это не первый раз, когда закрытые аэропорты получают финансовую поддержку от правительства. В прошлом году им выделили около 7 млрд рублей, в мае этого года — почти 2,5 млрд рублей, а в сентябре — более 2 млрд рублей.

Аэропорт в Краснодаре могут открыть в ближайшее время. А в Белгороде?
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#Белгородская область#Аэропорт#Новости Белгорода#Аэропорт Белгород#Белгород#Финансовая поддержка#Александра Склярова
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