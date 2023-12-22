Изменится ли тариф на вывоз ТКО в 2024 году для белгородцев?

Согласно документу, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 1 января 2024 года составит 550 рублей 92 копейки за кубический метр. Так, ежемесячная стоимость на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составит 101 рубль, в частном доме — 110 рублей 18 копеек.