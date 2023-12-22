Изменится ли тариф на вывоз ТКО в 2024 году для белгородцев?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В министерстве ЖКХ Белгородской области заявили, что тариф на вывоз ТКО в 2024 году останется прежним. Соответствующий приказ утвердило управление по государственному регулированию цен и тарифов.
Согласно документу, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 1 января 2024 года составит 550 рублей 92 копейки за кубический метр. Так, ежемесячная стоимость на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составит 101 рубль, в частном доме — 110 рублей 18 копеек.
На ближайших новогодних праздниках в регионе прогнозируется повышенный объём мусора. С этим обещают бороться: генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн сообщил об утверждении стратегии по улучшению работы по вывозу мусора до конца января.