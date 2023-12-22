Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Вывоз мусора

Изменится ли тариф на вывоз ТКО в 2024 году для белгородцев?

22 декабря 2023, 07:31
Фото: Midjourney
Вывоз мусора

В белгородском минЖКХ рассказали о тарифе на вывоз ТКО

Белгородцам сообщили о том, что будет с тарифом на вывоз ТКО в следующем году. Исходя из утверждённого приказа, стоимость останется прежней. Подробности сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
ЖКХ

В министерстве ЖКХ Белгородской области заявили, что тариф на вывоз ТКО в 2024 году останется прежним. Соответствующий приказ утвердило управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Согласно документу, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 1 января 2024 года составит 550 рублей 92 копейки за кубический метр. Так, ежемесячная стоимость на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составит 101 рубль, в частном доме — 110 рублей 18 копеек.

На ближайших новогодних праздниках в регионе прогнозируется повышенный объём мусора. С этим обещают бороться: генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн сообщил об утверждении стратегии по улучшению работы по вывозу мусора до конца января.

Не станет хуже? Как будут вывозить мусор на новогодних праздниках
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области не хватает порядка 8000 контейнеров для мусораИз-за коллапса с вывозом мусора в Губкинском округе проведут служебное расследованиеУК должна фиксировать выбрасывание крупного мусора людьми и отправлять для штрафа
#Белгородская область#ЖКХ#Тариф#Белгород#Вывоз мусора#ТКО#Министерство ЖКХ#Александра Склярова
Подпишитесь
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
Последствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей
Сегодня, 06:22
Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг
Вчера, 14:40
Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы
Сегодня, 07:13
Погиб на передовой: белгородцы простились с участником СВО
Сегодня, 06:48