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Мошенничество

В Белгороде до сих пор не могут найти виновного в мошенничестве с грантом на 4,8 млн

22 декабря 2023, 11:56
Фото: 1MI
Мошенничество

Белгородское МВД назвало тайной результаты расследования дела о мошенничестве

Инцидент произошёл несколько лет назад: тогда грантовые 4,8 млн рублей от АПК, выделенные на создание и развитие базы предпринимателя, исчезли. УМВД возбудило уголовное дело, однако на 2023 год его результаты выяснить не удалось, пишет «Фонарь».

Журналисты издания обратились в пресс-службу регионального УМВД, чтобы узнать подробности по уголовному делу, связанному с историей, произошедшей около пяти лет назад. Тогда неизвестный присвоил себе грант в размере 4,8 млн рублей. Деньги выделяли на создание и развитие базы предпринимателя в Белгородском районе.

В 2019 году СМИ сообщали о возможной проверке силовиками начальника отдела развития отраслей растениеводства и мелиорации областного департамента Артура Беседина. Утверждалось, что якобы его подозревали в получении взятки, связанной с уголовным делом, однако позже он уволился и никто его обвинять не стал.

В УМВД на вопрос о результатах уголовного дела ответили, что сведения «признаны не подлежащими разглашению».

Расследование дела всё ещё не завершено.

В 2023 году из-за обстрелов снизились показатели АПК Белгородской области
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#Белгородская область#АПК#Мошенничество#Уголовное дело#Грант#Белгород#Александра Склярова
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