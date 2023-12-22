В Белгороде до сих пор не могут найти виновного в мошенничестве с грантом на 4,8 млн

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Журналисты издания обратились в пресс-службу регионального УМВД, чтобы узнать подробности по уголовному делу, связанному с историей, произошедшей около пяти лет назад. Тогда неизвестный присвоил себе грант в размере 4,8 млн рублей. Деньги выделяли на создание и развитие базы предпринимателя в Белгородском районе.
В 2019 году СМИ сообщали о возможной проверке силовиками начальника отдела развития отраслей растениеводства и мелиорации областного департамента Артура Беседина. Утверждалось, что якобы его подозревали в получении взятки, связанной с уголовным делом, однако позже он уволился и никто его обвинять не стал.
В УМВД на вопрос о результатах уголовного дела ответили, что сведения «признаны не подлежащими разглашению».
Расследование дела всё ещё не завершено.