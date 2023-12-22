В Белгороде до сих пор не могут найти виновного в мошенничестве с грантом на 4,8 млн

В 2019 году СМИ сообщали о возможной проверке силовиками начальника отдела развития отраслей растениеводства и мелиорации областного департамента Артура Беседина. Утверждалось, что якобы его подозревали в получении взятки, связанной с уголовным делом, однако позже он уволился и никто его обвинять не стал.