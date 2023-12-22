Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
22 декабря ВСУ обстреляли окраину Шебекино. По городу били из миномёта. Есть разрушения.
Пострадал частный жилой дом. Взрывной волной в нём выбило окна. Помимо этого, посечён фасад.
На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. К восстановлению планируют приступить в ближайшее время.
Это не первая атака ВСУ за день. Ранее в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Последующей детонации не было. Обошлось без пострадавших и разрушений.
При обстрелах 21 декабря в Новой Таволжанке пострадали девять частных домов. В Краснояружском районе повреждения получили инфраструктурный объект связи, сельхозпредприятие и две машины.