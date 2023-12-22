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Разбитое окно

Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле

22 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
Разбитое окно

ВСУ обстреляли окраину Шебекино в Белгородской области

Есть разрушения в частном жилом доме. На месте уже работает комиссия по оценке ущерба, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

22 декабря ВСУ обстреляли окраину Шебекино. По городу били из миномёта. Есть разрушения.

Пострадал частный жилой дом. Взрывной волной в нём выбило окна. Помимо этого, посечён фасад.

На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. К восстановлению планируют приступить в ближайшее время.

Это не первая атака ВСУ за день. Ранее в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Последующей детонации не было. Обошлось без пострадавших и разрушений.

При обстрелах 21 декабря в Новой Таволжанке пострадали девять частных домов. В Краснояружском районе повреждения получили инфраструктурный объект связи, сельхозпредприятие и две машины.

Последствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей
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