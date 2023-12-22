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Обстрел

Последствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей

22 декабря 2023, 06:22
Фото: 1MI
Обстрел

В Белгородской области после обстрела без света остались 3,5 тыс. домов

Под огнём оказался Краснояружский район. По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали территорию Белгородской области. Под огнём оказался Краснояружский район. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались более 3,5 тыс. домов.

К восстановлению подачи электричества энергетики должны приступить уже этим утром. «Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Информации о пострадавших мирных жителях нет.

Напомним, что на днях ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Один из снарядов пробил крышу свинокомплекса. По неофициальным данным, пострадали только животные.

В Сети сообщают о пострадавшем в результате обстрела белгородском свинокомплексе
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#Белгородская область#Лэп#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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