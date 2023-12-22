Последствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали территорию Белгородской области. Под огнём оказался Краснояружский район. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались более 3,5 тыс. домов.
К восстановлению подачи электричества энергетики должны приступить уже этим утром. «Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Информации о пострадавших мирных жителях нет.
Напомним, что на днях ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Один из снарядов пробил крышу свинокомплекса. По неофициальным данным, пострадали только животные.