Девять домов белгородцев и сельхозпредприятие пострадали при атаках ВСУ

Под миномётным обстрелом были Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге. По ним выпустили 20 и три снаряда соответственно. В Шебекинском горокруге под ударом, помимо Новой Таволжанки, были Середа, пункт пропуска «Шебекино» и Марьино. В них насчитали девять, три и один прилёт соответственно.