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Разрушения после обстрела

Девять домов белгородцев и сельхозпредприятие пострадали при атаках ВСУ

22 декабря 2023, 08:22
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

По Белгородской области за день выпустили 79 снарядов

Разрушения есть в Краснояружском районе и Шебекинском горокруге. Помимо домов и сельхозпредприятия, повреждения получил инфраструктурный объект, из-за чего жители нескольких сёл на время остались без электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

21 декабря по Белгородской области ударили 79 снарядами. Есть разрушения в нескольких населённых пунктах.

Так, при миномётном обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге пострадали девять частных домов. В них выбило окна, посекло крыши, фасады, двери и заборы. Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения. Всего в селе насчитали пять прилётов.

В Краснояружском районе под ударом было Прилесье. В результате прилёта пяти снарядов пострадало сельхозпредприятие. В административном корпусе посекло фасад и окна. Помимо этого, повреждения получили две машины.

Под обстрелом 21 декабря было и краснояружское село Репяховка. Повреждения от пяти прилётов получил инфраструктурный объект. Из-за этого в самой Репяховке, а также в Колотиловке, Вязовом и Графовке частично отсутствует электроэнергия. Ранее сообщалось, что последствия обстрела коснулись 3,5 тыс. домохозяйств. К восстановлению электроснабжения приступят после согласования с Минобороны РФ.

В Краснояружском районе накануне неспокойно было и в Теребрено: здесь насчитали три прилёта. Под ударом было и Вязовое, его атаковали семь раз.

Три артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Журавлёвке в Белгородском районе, два миномётных — по Щетиновке. Из гранатомёта обстреляли окраину волоконовского хутора Старый — 13 выстрелов.

Под миномётным обстрелом были Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге. По ним выпустили 20 и три снаряда соответственно. В Шебекинском горокруге под ударом, помимо Новой Таволжанки, были Середа, пункт пропуска «Шебекино» и Марьино. В них насчитали девять, три и один прилёт соответственно.

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