Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Накануне ВСУ ударили по Белгородской области 79 снарядами. Были разрушения. Так, при обстрелах в Краснояружском районе пострадали инфраструктурный объект, сельхозпредприятие и две машины. В Шебекинском горокруге в результате миномётного обстрела повреждено девять домов.