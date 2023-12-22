Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
22 декабря в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Произошло это в Двулучном. Последующей детонации не было.
По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет. Обошлось без разрушений.
Накануне ВСУ ударили по Белгородской области 79 снарядами. Были разрушения. Так, при обстрелах в Краснояружском районе пострадали инфраструктурный объект, сельхозпредприятие и две машины. В Шебекинском горокруге в результате миномётного обстрела повреждено девять домов.
Днём ранее, 20 декабря, в результате падения фрагментов беспилотника пострадал легковой автомобиль в Белгородском районе.