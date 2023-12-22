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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Беспилотник

Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

22 декабря 2023, 09:24
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в белгородском приграничье

Последующей детонации не было. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

22 декабря в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Произошло это в Двулучном. Последующей детонации не было.

По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет. Обошлось без разрушений.

Накануне ВСУ ударили по Белгородской области 79 снарядами. Были разрушения. Так, при обстрелах в Краснояружском районе пострадали инфраструктурный объект, сельхозпредприятие и две машины. В Шебекинском горокруге в результате миномётного обстрела повреждено девять домов.

Днём ранее, 20 декабря, в результате падения фрагментов беспилотника пострадал легковой автомобиль в Белгородском районе.

Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Двулучное#Детонация
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