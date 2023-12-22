Разбитые окна и посечённый фасад: белгородцы опубликовали кадры последствий обстрела

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Сегодня, 22 декабря, под обстрел ВСУ попала окраина Шебекино. По городу били из миномёта. В результате атаки в частном жилом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад. Позже в интернете появились кадры последствий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет. На месте работала комиссия по оценке ущерба. Уже в ближайшее время планируется приступить к восстановительным работам.
Напомним, что сегодня под обстрел ВСУ также попал Валуйский городской округ. Над муниципалитетом сбили беспилотник. Обошлось без последствий.