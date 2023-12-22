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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Кадры последствий обстрела

Разбитые окна и посечённый фасад: белгородцы опубликовали кадры последствий обстрела

22 декабря 2023, 14:30
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Кадры последствий обстрела

В Сети появились фото последствий обстрела Шебекино

В пятницу под огнём оказалось Шебекино Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей не оказалось, однако один частный дом получил разрушения. Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал кадры с места происшествия.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 22 декабря, под обстрел ВСУ попала окраина Шебекино. По городу били из миномёта. В результате атаки в частном жилом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад. Позже в интернете появились кадры последствий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет. На месте работала комиссия по оценке ущерба. Уже в ближайшее время планируется приступить к восстановительным работам.

Напомним, что сегодня под обстрел ВСУ также попал Валуйский городской округ. Над муниципалитетом сбили беспилотник. Обошлось без последствий.

Кадры последствий обстрелаКадры последствий обстрела
Кадры последствий обстрелаКадры последствий обстрела
Кадры последствий обстрелаКадры последствий обстрела
Кадры последствий обстрелаКадры последствий обстрела
Кадры последствий обстрелаКадры последствий обстрела
Кадры последствий обстрела
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
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#Белгородская область#Шебекино#Последствия#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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