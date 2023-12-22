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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

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Татьяна Аушева: явных посылов для существенного роста цен на яйца нет

Есть некоторое лукавство: повлиял ли птичий грипп на подорожание яиц?

22 декабря 2023, 13:49
Фото: 1MI

Татьяна Аушева: явных посылов для существенного роста цен на яйца нет

На этот вопрос ответила врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева. По её словам, ситуацию с подорожанием яиц должна анализировать антимонопольная служба.

Одной из причин стремительного роста цен на яйца производители называют распространение гриппа птиц, которое послужило закрытию нескольких птицефабрик в ряде регионов России. Повлияло ли это на самом деле на подорожание яиц, в частности, в Белгородской области, рассказала врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева.

Это некоторая уловка. Не произошло катастрофического снижения поголовья в масштабах России. Да, оно немного уменьшилось, но это связано не только с гриппом птиц.
Татьяна Аушева

Аушева добавила, что на территории Белгородской области производство яиц немного снизилось, но это связано с тем, что производитель находится в Шебекино.

С фактом подорожания яиц будет разбираться антимонопольная служба, потому что здесь явно прослеживается некоторое лукавство с точки зрения антимонопольного законодательства. Явных посылов для существенного увеличения стоимости яиц нет.
Татьяна Аушева

По словам Аушевой, увеличилась зарплата. Это прямые затраты любого предприятия. Также повысилась стоимость вакцины, а где-то выросли в цене кормовые добавки.

То есть, изменения происходят и затраты увеличиваются в рамках инфляции, но сказать, что во всей России было потеряно производство — такого не происходило.
Татьяна Аушева

Стоит отметить, что по информации ведомства в этом году из Белгородской области начали экспортировать инкубационное яйцо в Таджикистан и Азербайджан, уже отправлено 18 партий (4 936 080 штук).

В Белгородской области продолжает расти спрос на яйца
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#Белгородская область#Шебекино#Россельхознадзор#Антимонопольная служба#Поголовье#Антимонопольное законодательство#Белгород#Кристина Семенчук#Подорожание яиц#Грипп птиц
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