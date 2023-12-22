Есть некоторое лукавство: повлиял ли птичий грипп на подорожание яиц?

Одной из причин стремительного роста цен на яйца производители называют распространение гриппа птиц, которое послужило закрытию нескольких птицефабрик в ряде регионов России. Повлияло ли это на самом деле на подорожание яиц, в частности, в Белгородской области, рассказала врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева.