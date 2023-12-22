Есть некоторое лукавство: повлиял ли птичий грипп на подорожание яиц?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Одной из причин стремительного роста цен на яйца производители называют распространение гриппа птиц, которое послужило закрытию нескольких птицефабрик в ряде регионов России. Повлияло ли это на самом деле на подорожание яиц, в частности, в Белгородской области, рассказала врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева.
Это некоторая уловка. Не произошло катастрофического снижения поголовья в масштабах России. Да, оно немного уменьшилось, но это связано не только с гриппом птиц.
Татьяна Аушева
Аушева добавила, что на территории Белгородской области производство яиц немного снизилось, но это связано с тем, что производитель находится в Шебекино.
С фактом подорожания яиц будет разбираться антимонопольная служба, потому что здесь явно прослеживается некоторое лукавство с точки зрения антимонопольного законодательства. Явных посылов для существенного увеличения стоимости яиц нет.
Татьяна Аушева
По словам Аушевой, увеличилась зарплата. Это прямые затраты любого предприятия. Также повысилась стоимость вакцины, а где-то выросли в цене кормовые добавки.
То есть, изменения происходят и затраты увеличиваются в рамках инфляции, но сказать, что во всей России было потеряно производство — такого не происходило.
Татьяна Аушева
Стоит отметить, что по информации ведомства в этом году из Белгородской области начали экспортировать инкубационное яйцо в Таджикистан и Азербайджан, уже отправлено 18 партий (4 936 080 штук).