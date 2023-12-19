Белгородка решила устроить ремонт в квартире и лишилась драгоценности

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Житель Старого Оскола решил помочь местной жительнице с ремонтом и похитил у неё золотое кольцо. 48-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого.
Как установили правоохранители, оскольчанка пригласила в гости подругу и попросила помочь поклеить обои. Женщина пришла не одна, а с родственником. Последний пообещал отремонтировать балкон. Хозяйка оставила помощникам ключи от квартиры и отправилась на работу. Своё кольцо потерпевшая забыла на кухне.
После того, как женщина вернулась, украшения уже не было. Вскоре выяснилось, что его забрал родственник приятельницы и сдал в ломбард. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
Против жителя региона возбудили уголовное дело за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчине грозит до пяти лет колонии.