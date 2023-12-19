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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Украшения

Белгородка решила устроить ремонт в квартире и лишилась драгоценности

19 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI
Украшения

Белгородцу грозит тюрьма за кражу золотого кольца

Жительница Старого Оскола попросила подругу помочь с ремонтом. Последняя пришла с родственником, а он украл у хозяйки квартиры золотое кольцо. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Житель Старого Оскола решил помочь местной жительнице с ремонтом и похитил у неё золотое кольцо. 48-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого.

Как установили правоохранители, оскольчанка пригласила в гости подругу и попросила помочь поклеить обои. Женщина пришла не одна, а с родственником. Последний пообещал отремонтировать балкон. Хозяйка оставила помощникам ключи от квартиры и отправилась на работу. Своё кольцо потерпевшая забыла на кухне.

После того, как женщина вернулась, украшения уже не было. Вскоре выяснилось, что его забрал родственник приятельницы и сдал в ломбард. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Мужчина украл у соседа по хостелу два телефона и 20 тыс. рублей
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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Полиция#УМВД#Белгород#Наталья Корявых#Кража кольца
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