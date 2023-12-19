Белгородка решила устроить ремонт в квартире и лишилась драгоценности

Как установили правоохранители, оскольчанка пригласила в гости подругу и попросила помочь поклеить обои. Женщина пришла не одна, а с родственником. Последний пообещал отремонтировать балкон. Хозяйка оставила помощникам ключи от квартиры и отправилась на работу. Своё кольцо потерпевшая забыла на кухне.