Белгородка заказала золотое кольцо с бриллиантом и подменила его в ПВЗ на бутафорское

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Белгородском районе девушка похитила дорогостоящее кольцо с бриллиантом. Как оказалось она подменила его на бутафорское.
В районный отдел полиции поступило сообщение о хищении золотого кольца с бриллиантом из пункта выдачи заказов. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя местная жительница.
Как стало известно полицейским, девушка заказала в интернет-магазине кольцо, которое стоило более 77 тыс. рублей. Белгородка пришла в пункт выдачи и во время примерки подменила настоящее кольцо на бутафорское украшение. Сотрудникам она сообщила, что заказ не подошёл ей по размеру. Жительница региона передала подделку и ушла.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Белгородке грозит до двух лет колонии.