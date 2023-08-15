Белгородка заказала золотое кольцо с бриллиантом и подменила его в ПВЗ на бутафорское

Как стало известно полицейским, девушка заказала в интернет-магазине кольцо, которое стоило более 77 тыс. рублей. Белгородка пришла в пункт выдачи и во время примерки подменила настоящее кольцо на бутафорское украшение. Сотрудникам она сообщила, что заказ не подошёл ей по размеру. Жительница региона передала подделку и ушла.