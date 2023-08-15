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Published Сегодня, 10:32

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Белгородка заказала золотое кольцо с бриллиантом и подменила его в ПВЗ на бутафорское

Белгородка заказала золотое кольцо с бриллиантом и подменила его в ПВЗ на бутафорское

15 августа 2023, 10:32
Фото: 1MI
Девушку обвиняют в мошенничестве. Ей грозит до двух лет колонии, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородском районе девушка похитила дорогостоящее кольцо с бриллиантом. Как оказалось она подменила его на бутафорское.

В районный отдел полиции поступило сообщение о хищении золотого кольца с бриллиантом из пункта выдачи заказов. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя местная жительница.

Как стало известно полицейским, девушка заказала в интернет-магазине кольцо, которое стоило более 77 тыс. рублей. Белгородка пришла в пункт выдачи и во время примерки подменила настоящее кольцо на бутафорское украшение. Сотрудникам она сообщила, что заказ не подошёл ей по размеру. Жительница региона передала подделку и ушла.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Белгородке грозит до двух лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Мошенничество#Происшествия#Полиция#Бриллиант#Подмена#Кольцо#Пункт выдачи заказов#Интернет-магазин
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