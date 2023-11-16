Бедный студент украл пять крышек от люков в Белгороде, чтобы немного заработать

В Белгороде студент попал под уголовное дело за кражу

Белгородец снял канализационные крышки в Белгороде на улице Привольной. Его задержали после публикации в интернете, где один из жителей обратил внимание на отсутствие пяти крышек. Об этом сообщили в региональном УМВД.