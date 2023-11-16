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Канализационный люк

Бедный студент украл пять крышек от люков в Белгороде, чтобы немного заработать

16 ноября 2023, 15:46
Фото: 1MI
Канализационный люк

В Белгороде студент попал под уголовное дело за кражу

Белгородец снял канализационные крышки в Белгороде на улице Привольной. Его задержали после публикации в интернете, где один из жителей обратил внимание на отсутствие пяти крышек. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По предварительным данным, 17-летний студент похитил на улице Привольной в Белгороде пять канализационных люков. Их стоимость составила 30 000 рублей, однако парень продал их всего за 6000 рублей.

О пропаже сотрудники правоохранительных органов узнали в интернете. Один из неравнодушных белгородцев опубликовал в Сети информацию об отсутствии люков.

В отношении студента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#Белгородская область#Кража#Новости Белгорода#Пропажа#Студент#Белгород#Канализационные люки#Александра Склярова#Крышки
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