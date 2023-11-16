Бедный студент украл пять крышек от люков в Белгороде, чтобы немного заработать

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
По предварительным данным, 17-летний студент похитил на улице Привольной в Белгороде пять канализационных люков. Их стоимость составила 30 000 рублей, однако парень продал их всего за 6000 рублей.
О пропаже сотрудники правоохранительных органов узнали в интернете. Один из неравнодушных белгородцев опубликовал в Сети информацию об отсутствии люков.
В отношении студента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.