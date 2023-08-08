Белгородец украл на застолье золотое кольцо, продал его и после вернулся к гостям

Подозревают в краже местного жителя 1994 года рождения. Как оказалось, он воспользовался тем, что хозяин уснул, и принялся искать в квартире ценности. Молодой человек нашёл в шкафу коробку с кольцом и украл его. Произошло это на глазах других гостей. Затем подозреваемый продал украшение, а после вернулся на застолье.