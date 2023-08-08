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Белгородец украл на застолье золотое кольцо, продал его и после вернулся к гостям

8 августа 2023, 15:26
Фото: 1MI
Парень искал ценности в шкафу, забрал кольцо, продал, а затем снова вернулся на застолье, где его задержала полиция. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородец украл кольцо у приятеля дома при гостях. Парень продал украшение, а затем снова вернулся на застолье.

В полицию обратилась жительница областного центра 1991 года рождения. Как рассказала девушка, её сожитель позвал гостей, пока её не было дома. Белгородка вернулась и заметила, что из шкафа пропало золотое кольцо.

Подозревают в краже местного жителя 1994 года рождения. Как оказалось, он воспользовался тем, что хозяин уснул, и принялся искать в квартире ценности. Молодой человек нашёл в шкафу коробку с кольцом и украл его. Произошло это на глазах других гостей. Затем подозреваемый продал украшение, а после вернулся на застолье.

Задержали белгородца на месте происшествия. Свою вину отрицать он не стал. Сумма ущерба превысила 12 тыс. рублей.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за грабёж. Ему грозит до четырёх лет колонии.

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