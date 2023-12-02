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Белгородец может на пять лет сесть в тюрьму за кражу телефонов своего коллеги

Мужчина украл у соседа по хостелу два телефона и 20 тыс. рублей

2 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI

Белгородец может на пять лет сесть в тюрьму за кражу телефонов своего коллеги

Инцидент произошёл в одном из хостелов Белгорода. Двое коллег приехали в город на заработки. Один мужчина ушел на работу, оставив в комнате два своих телефона, а его коллега украл их и перевёл себе около 20 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По предварительным данным, 23-летний мужчина и его 60-летний коллега приехали на заработки в Белгород из других регионов и решили остановиться в местном хостеле. Утром, когда один из них ушёл на работу, молодой мужчина украл у коллеги два мобильных телефона, оставленные в комнате. Один мобильник злоумышленник выбросил, а с помощью другого перевёл себе на счёт порядка 20 тыс. рублей и тоже выкинул.

Заметив пропажу своих вещей, 60-летний мужчина обратился в отдел полиции. Общая сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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#Кража#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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