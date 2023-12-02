Мужчина украл у соседа по хостелу два телефона и 20 тыс. рублей

По предварительным данным, 23-летний мужчина и его 60-летний коллега приехали на заработки в Белгород из других регионов и решили остановиться в местном хостеле. Утром, когда один из них ушёл на работу, молодой мужчина украл у коллеги два мобильных телефона, оставленные в комнате. Один мобильник злоумышленник выбросил, а с помощью другого перевёл себе на счёт порядка 20 тыс. рублей и тоже выкинул.